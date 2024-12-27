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川普威脅收回巴拿馬運河 提名佛州郡委員任大使

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導

美國候任總統川普提名佛州邁阿密戴德郡（Miami-Dade County）委員卡布瑞拉（Kevin Marino Cabrera）擔任駐巴拿馬大使；川普先前揚言收回25年前移交的巴拿馬運河控制權。

綜合路透社與英國廣播公司（BBC）報導，川普將卡布瑞拉描述為「美國優先原則的堅定鬥士」，在推動經濟成長和促進國際夥伴關係方面發揮重要角色。

卡布瑞拉2020年曾為川普助選，今年也擔任佛羅里達州的共和黨全國代表大會代表。

川普昨天在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「很少有人像凱文（卡布瑞拉名）一樣了解拉丁美洲政治，他將出色地代表我國在巴拿馬的利益！」

川普22日威脅要收回巴拿馬運河控制權；美國曾管理這條運河數十年，然後在1999年移交給巴拿馬。

巴拿馬自1903年以來就與美國建立外交關係，川普表示，這個中美洲國家「利用巴拿馬運河敲我們竹槓，程度超乎他們所能想像」。

川普同時指責中國軍人非法經營巴拿馬運河，「總是確保美國投入數十億美元『維修』資金，但不能過問『任何事情』」。

巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）曾說，中國對運河管理沒有影響力；他今天也補充說，巴拿馬運河沒有中國軍人。

穆里諾在演講中說：「拜託，運河沒有中國軍人，全世界都可以自由探訪運河。」

中國並未控制或管理巴拿馬運河，但香港長江和記實業（CK Hutchison Holdings）的子公司長期管理運河在加勒比海與太平洋出入口的兩個港口。

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