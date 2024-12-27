快訊

台灣夯事回顧／你全知道嗎？2024熱門神曲串燒 台灣「熱搜關鍵字」一次看

被柯文哲叫「年羹堯」她稱還不錯！ 蔡壁如：檢缺一刀畢命證據

整理包／2025年新制上路！流感疫苗全民免費、家貓植晶片 外宿自備盥洗用品

傳瓜地馬拉向川普示好 願接收遭美驅逐中美洲移民

中央社／ 墨西哥市26日綜合外電報導

路透社根據3名知情人士報導，瓜地馬拉希望與將上任的川普政府建立積極關係，願意接收遭美國驅逐出境的其它中美洲國家公民。

由於關係緊張，美國一直難以驅逐來自尼加拉瓜、委內瑞拉和海地等國無證移民。這對總統當選人川普來說可能是一項挑戰，因為他矢言驅逐數量上創紀錄、非法居住美國的移民。

要求匿名的1名瓜地馬拉官員對此問題表示，「必須採取區域性回應」，「我們希望成為解決方案的一部分」。

川普團隊已聯繫多國政府，評估它們是否有意願接收遭美國驅逐出境的第三國無證移民。

墨西哥與巴哈馬等許多美國鄰國都表示，它們不願接收。

根據美國國土安全部報告，2022年，非法居住在美國的移民逾40%來自墨西哥，在總數1100萬人之中達到480萬人，其次是瓜地馬拉、薩爾瓦多和宏都拉斯，這3個國家合計占總數1/5以上。

相對於鄰國薩爾瓦多和宏都拉斯，瓜地馬拉主動迎向川普的第2個任期。它與川普過渡團隊中、後來被川普任命為國務卿的參議員盧比歐（Marco Rubio）與保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）會面，討論關於移民、大規模驅逐、邊境安全、販毒和中國等問題。

薩爾瓦多、宏都拉斯、瓜地馬拉，還有與最公開敵視美國的尼加拉瓜政府，這些國家現在均面臨許多考量，一方面是川普要求它們接收被驅逐的移民，一方面是移民從美國匯回母國的款項恐削減。來自美國的匯款是這些國家經濟的主要命脈。

瓜地馬拉約20%的國內生產毛額（GDP）來自國外匯款，也就是瓜國人民從美國寄回的錢。

2023年，國外匯款占薩爾瓦多國內生產毛額的24%，占宏都拉斯將近30%。

瓜地馬拉官員表示，他們並不擔心國外匯款減少對經濟的立即影響，但限制國外匯款的同時，川普提議提高關稅或對國外匯款課稅，就會令人憂心。

瓜地馬拉與美國的會談表明，拜登政府的盟友、瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）的中左派政府希望與川普政府建立良好關係。

川普將於2025年1月20日就職，他的過渡團隊沒有立即回應置評請求。

川普 美國大選

延伸閱讀

加拿大財長外長赴美晤川普團隊 防貿易戰開打

沒什麼好談！巴拿馬總統悍拒與川普談判 否認中國介入運河營運

黃金今年漲27% 明年更貴…多國央行持續買進、川普將上任提供支撐

川普耶誕發文 重提爭議言論

相關新聞

川普將上任 中領館籲留學生離美要三思 「減少不必要旅行」

隨著總統當選人川普即將上任，中國當局建議在美留學的中國學生，假期間出境要三思而後行，同時，十幾所美國大學也警告國際學生，...

川普放話對墨課25%關稅 研究：汽車成本將多3000元

總統當選人川普11月威脅表示，上任後將對墨西哥和加拿大徵收25%關稅。分析師和經銷商表示，任何新的關稅相關成本都可能轉嫁...

親川普名人子女就讀 邁阿密大學宛如「保守派哈佛」

邁阿密大學(University of Miami)因其學生頻繁派對、較無心於學業而得到「日光浴大學」(Suntan U...

川普按一下助理送一杯 健怡可樂按鈕比他更早重返白宮

每日郵報(Daily Mail)26日報導，總統當選人川普(Donald Trump)喜愛的健怡可樂按鈕，將比他更早一步...

川普關稅引發全球供應鏈大混亂 企業忙提前應對 但能做的不多

不等川普1月20日上任美國總統，宣布要針對哪些國家和產品、課徵多高的關稅稅率，全球各地的企業已經因為他揚言普課關稅而展開...

沒什麼好談！巴拿馬總統悍拒與川普談判 否認中國介入運河營運

巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）26日再次回應美國候任總統川普要求巴拿馬運河降低收費、否則收回控制權...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。