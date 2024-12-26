川普耶誕發文 重提爭議言論

美國總統拜登和即將接任總統的川普，分別於25日發布截然不同的耶誕訊息；川普重申最近關於收回美國對巴拿馬運河控制權、購買格陵蘭和吞併加拿大的言論，拜登則發布一則簡短的傳統耶誕訊息，談及「善意與同情心」。

川普25日宣布由邁阿密-岱德郡的郡委員卡布瑞拉擔任下一任巴拿馬大使，稱讚他是支持「美國優先」原則的兇悍鬥士，順道批評巴拿馬在運河收費上向美國敲竹槓，還指控中國軍隊非法管理巴拿馬運河。

當天川普在自己的社群網路Truth Social連發30多則訊息，除了人事派令，繼續拿格陵蘭和加拿大做文章。 他日前揚言取回巴拿馬運河掌控權，造成兩國關係緊張，這次則進一步指控中國軍隊非法管理巴拿馬運河，並祝賀中國軍隊聖誕節快樂。川普表示，美國110年前為開通巴拿馬運河損失3.8萬條人命，如今這些中國軍隊非法控制巴拿馬運河，還要「確保美國每年（為運河）投入數十億美元的『維修』費用，但不能有『任何意見』。」

川普日前稱加拿大應成為美國第51州，這次續稱加拿大總理杜魯多為「州長」，並認為加國公民稅金太高，若成為美國第51州，稅金可直接減少逾60%，商業規模也會立刻雙倍成長，且將獲得世界上其他國家得不到的軍事保護。川普還提及，他向加國前職業冰球選手格雷茨基提議，建議他應競選很快將變成「加拿大州長」的加國總理。

川普說，美國已經辦完了一場史上最偉大的選舉，再過26天，「我們將讓美國再次偉大。耶誕節快樂！」