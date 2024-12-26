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全世界擁有最多土地的大地主是誰？答案出爐眾人跌破眼鏡

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川普上任將迎財政挑戰 經費從哪來？經濟學家曝「全世界最大地主」

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國聯邦政府坐擁全球最多的土地，相當於全美國土面積逾四分之一，或可視政府財政需求而「處置」之。圖／路透
美國聯邦政府坐擁全球最多的土地，相當於全美國土面積逾四分之一，或可視政府財政需求而「處置」之。圖／路透

即將上任的川普政府將面臨龐大的財政挑戰，包括必須解決政府恣意花錢創造的鉅額國債、維持社會安全系統的償付能力，以及加強一直被忽視的軍事國防。但問題是，這些經費要從哪裡來？

道瓊社報導，胡佛研究所知名經濟學家索威爾（Thomas Sowell）表示，這個問題的答案可能許多人都想不到，甚至難以置信，那就是來自美國聯邦政府擁有的龐大土地。

美國聯邦政府擁有的土地面積，大約比美國整體領土面積的四分之一再多一點，龐大到只能用整個國家來比較（而且還不是比利時或葡萄牙等小國）；光是美國國家公園管理局擁有的土地就比義大利還大；魚類及野生動物管理局擁有的土地也大於德國國土；林業局的土地大於英國和西班牙的加總；土地管理局的土地大於日本、南北韓和菲律賓的加總。

這些土地有些用來設置美國政府的設施，像是軍事基地，但絕大多數不是。據美國商務部2015年估計，政府擁有的土地價值為1.8兆美元，真的可以在政府許多營運急需支持之際，為政府的財政收支帶來貢獻。

出售政府土地並非是什麼新創意。早在20世紀初期，美國尚未設立聯邦所得稅前，出售土地時常是聯邦政府收入的龐大來源之一。雷根政府時期也曾考慮過大規模出售土地，但當時的政治反對太強。

川普 美國 美國大選

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