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川普會被指有望在越南登場 俄國駐越大使：言之過早

中央社／ 河內26日專電
美國總統當選人川普（右）與俄羅斯總統普亭。圖／路透社
美國總統當選人川普（右）與俄羅斯總統普亭。圖／路透社

美國總統當選人川普俄羅斯總統普亭兩人近期多次對外表達會面意願，面對有專家認為「川普會」可能在越南舉行，俄國駐越南大使貝茲德科今天說，現在發表具體評論言之過早。

川普（Donald Trump）11月當選美國總統後和普亭（Vladimir Putin）屢屢對外表達會面意願。越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，俄羅斯國際事務委員會專案經理蘇霍維科夫（Konstantin Sukhoverkhov）表示，美俄峰會很有可能在越南舉行。

報導提到，川普和普亭2017年到越南峴港（DaNang）參加亞太經濟合作會議（APEC）時就曾見面，川普當時在會議歡迎儀式上主動和普亭握手與合影。此外，川普與北韓領導人金正恩2019年在越南首都河內市舉行會談。

俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）越文網報導，面對有專家認為「川普會」有可能在越南召開，俄羅斯駐越南大使貝茲德科（Gennady Bezdetko）今天在記者會上指出，現在對此發表具體評論言之過早。

貝茲德科指出，他自己也從報紙上看到相關假設，然而「我們還沒有關於俄美雙方在越南會晤的任何官方訊息」，這件事的未來發展，只有等川普就任美國總統後才會考慮。

俄羅斯 川普 普亭 美國大選 越南

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