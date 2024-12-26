「都想和我做朋友」川普就職典禮捐款恐破紀錄 外媒稱：全面屈服時代

（德國之聲中文網）即將於2025年1月20日重新入主白宮的川普，正在籌備其第二任期的就職典禮。據報導，美國商界巨頭和國際企業紛紛捐款支持，捐款總額預計將打破歷史紀錄。

川普曾在2017年第一任期就職典禮籌得創紀錄的1.07億美元，而此次就職典禮的捐款金額已超過1.5億美元。據《華爾街日報》報導，福特、亞馬遜、Meta、豐田和高盛等11家公司各捐款100萬美元，展示了商業界對新一屆政府的支持。

相比之下，現任總統拜登在2021年就職典禮期間籌得了6180萬美元，主要捐款方包括輝瑞（Pfizer）、美國電話電報公司（AT&T）和波音（Boeing）。這一金額顯然遜於川普目前的籌款成績。

在返回白宮的道路上，川普吸引了科技大亨、美國政客、外國領導人甚至一些媒體的關注和支持。許多人紛紛表達對這位78歲共和黨人的善意。

「所有人都想做我的朋友」

川普在其佛羅裡達州的海湖莊園面對記者時笑稱：「我的第一任期，大家都在反對我。這一任期，所有人都想做我的朋友。」他還自嘲道：「我不知道，是不是我的性格變了。」

然而，川普的性格似乎並未發生顯著變化，但許多曾批評過他的人現在卻熱衷於向其靠攏，尤其是面對一個極度看重忠誠的政府。美國布朗大學的政治學教授施勒（Wendy Schiller）在接受法新社採訪時表示：「目前來看，大家認為站在他一邊比不站更有利——但問題在於，他的『好感』經常變化。」

即使是現任總統拜登也在交接期間改變了態度，放緩了對川普「威脅民主」的批評。拜登似乎希望實現「平穩過渡」。而川普在選戰中，沒有做出敗選時會讓政權平穩過渡的承諾。

政治界與媒體俯首稱臣

多國領導人也紛紛尋求與川普建立聯繫。從匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）到加拿大總理特魯多（Justin Trudeau），他們或是川普的右翼盟友，或是面臨其關稅威脅的對手。

與此同時，曾被川普稱為「人民公敵」的媒體界也在試圖與其修復關係。美國MSNBC《早安喬》（Morning Joe）節目的主持人斯卡伯勒（Joe Scarborough）和布熱津斯基（Mika Brzezinski）儘管過去對川普頗多批評，但仍於11月前往海湖莊園與他會面。

在科技界，多家高管已前往海湖莊園與川普接觸。Meta首席執行官祖克柏（Mark Zuckerberg）試圖修復與川普因2021年國會山事件破裂的關係。當時祖克柏旗下的社媒平台臉書給川普的帳號設下了長達兩年的封禁期。

「全面屈服時代的來臨」

如今蘋果首席執行官庫克（Tim Cook）、谷歌首席執行官皮查伊（Sundar Pichai）等人也紛紛登門造訪。此外，亞馬遜創始人貝索斯（Jeff Bezos）預計將在本周晚些時候前往會見川普。

川普的就職典禮不僅吸引了科技界的關注，還得到了其他行業巨頭的支持。例如，福特汽車公司捐款100萬美元，同時承諾提供車輛支持。福特首席執行官法利（Jim Farley）表示，希望川普政府能聽取行業的建議。

《紐約時報》專欄作家戈德堡（Michelle Goldberg）在一篇評論文章中將這一現象形容為「全面屈服（The Great Capitulation）時代的來臨」。

（路透社、法新社、財新網）

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