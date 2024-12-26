南韓陷政治危機 北京能受惠？專家分析：川普2.0下重建關係希望之窗

韓國因總統尹錫悅實施短命戒嚴而深陷憲政危機，可能成為中國為重建關係而引頸期盼的一扇希望之窗。有人認為可能的首爾新政府將會改採較不向美國和日本傾斜的更平衡外交政策。

不過也有人認為，韓中關係也可能因韓美戰略關係和中美競爭態勢而進展有限。

「南華早報」今天報導，韓國智庫世宗研究所中國研究中心主任鄭載興表示，韓國領導階層可能更迭一事大概會被中國當成調整雙邊關係的機遇。

鄭載興說：「韓國總統尹錫悅執政期間，首爾與通常被認為抗衡北京區域利益的美國－日本架構更緊密一致。新政府可能成為一個破口，讓北京提倡更具中立性，或甚至在區域議題上進行合作。」

中國外交部長王毅24日與韓國外長趙兌烈通話時表示，北京願意推動中韓戰略合作夥伴關係健康穩定發展。趙兌烈表示，推動韓中戰略合作夥伴關係持續發展的立場沒有變化。

鄭載興表示，在野領袖李在明主導的後尹錫悅政府在外交政策上可能尋求平衡作法，包括恢復首爾與中國和俄羅斯的關係，並且改善兩韓關係。

「重視美韓聯盟的同時，可能的李在明政府似乎不太可能追求尹錫悅政府那種親美日的單邊政策。」

他指出，可能出現這種轉變的原因在於華府新政府的「美國優先政策」或許會對韓美關係帶來重大挑戰。

美國總統當選人川普競選期間矢言對貿易夥伴加徵關稅，已令韓國半導體、汽車、電池業者同感不安。

鄭載興指出，這些保護主義措施可能把韓國推開，使其對中國加強經濟關係。但與此同時，韓國依賴對美國在內夥伴國家出口半導體和其他先進科技產品的情況恐為之複雜化，因為這是「華府－北京緊張最明顯的領域」。

隨著美中貿易緊張與日俱增，尤其在高科技和國防產業方面，「雖然經濟務實主義可能驅使韓中合作，在科技和安全上與美國達成戰略一致又可能限制這種合作規模」、「讓韓國幾乎沒有空間可以採取純粹經濟作法」。

在澳洲雪梨新南威爾斯大學（University of New South Wales）進行博士後研究的朝鮮半島問題專家辛德（Alexander Hynd）指出，如果尹錫悅彈劾案於明年定讞而產生新政府，則首爾和北京關係可能走向「重大重新調整和再平衡」。

他表示：「如果即將上任的川普政府提出的一系列交易需求令韓國不滿，北京尤其可能受惠。」辛德說，這包括首爾可能得對駐韓美軍開銷支付更多。

「如果在川普2.0下韓國企業壓力升高，可能引發重大反彈，並且導致韓美聯盟緊張再起。」