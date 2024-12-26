紐時：美國吹保守民粹風 川普2.0改寫政治篇章

中央社／ 紐約25日專電
美國總統當選人川普。（路透）
美國總統當選人川普。（路透）

美國總統當選人川普下月即將就職，「紐約時報」指出，川普創立「保守民粹」個人品牌，將美國帶入新世紀。這現象已非傳統政黨左右兩端光譜可解釋，無論美國是否已發生政黨重組，他首度獲提名參選時就已改寫美國政治篇章。

3度參選總統的川普（Donald Trump）除2020年因疫情影響落敗，2016與2024年均擊敗民主黨候選人，代表進步價值的民主黨一時之選包括希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）、現任總統拜登（Joe Biden）與副總統賀錦麗（Kamala Harris），甚至共和黨建制派菁英們，都無法改變美國政治風向的轉變。

紐約時報（New York Times）報導，川普3度歷經選舉，猶如創立「保守民粹」個人品牌，將美國帶入政治新世紀。無論是否將這種現象稱為「政治重組」，川普首次贏得共和黨總統提名時就已改寫美國政治篇章。

川普參選之前，美國兩黨就相同議題常態競爭，共和黨以前總統雷根（Ronald Reagan）的小政府暨財政紀律、宗教權與外交政策為基礎，民主黨支持勞工階層、改變與社會自由主義，雙方每4年就戰爭、外交、開支與減稅進行辯論；1960年代也曾討論家庭價值與社會運動，貿易、自由企業與勞工權利、工作保障等，當時人口結構與長期選民趨勢都是可預測的。

兩黨也在移民、自由貿易、二戰後盟邦、支持國內外民主等事務上獲得共識，伊拉克戰爭、社會安全與同婚議題，激烈爭辯後也能放下對立，如今雙方卻針鋒相對。

此外，美國政黨政策也出現反轉，川普為勞工發聲、反對菁英化、保障工作並批評美國傳統外交政策，民主黨卻為建制派、政治常態與外交等黨派共識辯護。

川普在美國政壇一枝獨秀，傳統建制派共和黨人如前副總統錢尼（Dick Cheney）、前總統候選人羅姆尼（Mitt Romney）與前議長萊恩（Paul Ryan）如今像「無家可歸」，過去支持前總統歐巴馬（BarackObama）的小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）與馬斯克（Elon Musk），已轉身成為川普政府核心人士。

3度選舉，川普不斷攻城掠地。2016年，川普在鐵鏽帶不具大學學歷的白種選民中大有斬獲，如今於傳統支持民主黨的年輕世代、非裔、拉丁裔與亞裔中也擴大支持度，民主黨認為這些族裔長期反對川普主張，但選舉結果並非如此。如今白種與非白種族裔的政黨支持度，出現1964年民權法（Civil Rights Act）施行後最小的差異。

紐時分析，老牌工業化國家的政黨，如英國工黨或法國的社會主義人士，因移民、貿易與主權議題因素，傳統勞工支持者為此轉向保守民粹主義，這很難用傳統政治左右光譜來界定。此外，中間偏左的政黨獲大學學歷具影響力選民的支持，但這些群眾對文化與經濟事務的觀點與勞工選民大相逕庭。

共和黨並未在政黨重組的美國選舉中大幅取勝，而是川普的保守民粹主義在政策辯論上勝出，從邊境安全、能源生產、經貿、中國與鬆綁規管，民主黨陣營一步步落入川普設定的核心話題；墮胎與民主議題雖然較不利於共和黨，但川普的保守民粹風已佔據美國政治的核心。

川普 美國大選

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