川普新政下 學者稱台灣處境是「鯨魚間的蝦米」

美國候任總統川普提名多名對中國大陸態度強硬官員，似有利台灣。但美學者饒義說，川普倡導反國際主義的立場，實際情況會複雜許多。他也以「鯨魚間的蝦米」形容台灣處境。

中央社報導，夏威夷智庫「東西中心」研究員饒義在亞洲時報撰文指出，在川普新政府下，台灣沒有保障。

饒義說，川普新政府有許多對中鷹派，包括內定國務卿魯比歐、白宮國安顧問沃茲、國防部次長柯伯吉，對台灣似乎是好兆頭。然而，事情沒有這麼簡單。

他指出，台灣將面臨的挑戰包括必須大幅提高國防支出，川普、柯伯吉都已作此表示。此外，美中貿易戰可能再起，這將影響中國從美國市場的收益，削弱中國對亞太國家產品的購買力。

饒義說，川普對台灣的看法，不同於美國在二次大戰後奉行的國際主義外交政策。美國向來支持台灣自治、發展自由民主體制，川普則是較沒有從民主價值、地緣戰略角度看待台灣對美國的重要性。

他說，美國總統拜登曾承諾若中國攻台將協防台灣，川普則對防衛台灣表現出猶豫態度，認為台灣太小、離中國太近、相較於中國較不重要，川普也強調他尊重中國國家主席習近平及他們的友誼。

饒義說，川普上一任內為了與中國談貿易協議，展現出願意妥協的意願，例如，他取消對中興電信的制裁。他的前國安顧問波頓曾在書中指出，川普曾告訴習近平，他支持中國對維吾爾族的嚴厲措施。

因此，饒義指出，川普的官員未必能主導外交政策。此外，與川普友好的億萬富豪馬斯克、拉馬斯瓦米比較不同情台灣，前者在中國的商業利益深厚，後者認為台灣的重要性僅在於先進半導體。

饒義表示，南韓常常用「鯨魚間的蝦米」來形容其在強大鄰國間的處境，這比喻愈來愈適用台灣，特別是川普政府可能有更多的政策不確定性。