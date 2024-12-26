川普揚言收回巴拿馬運河 美特使：嗆收運河意在制中

美國候任總統川普日前稱美國應該取回巴拿馬運河掌控權，川普任命的拉美特使克拉弗–卡隆稱，川普發言意在表明「數十年來美國資助中國在美洲成長、發展策略足跡的日子已經結束」。

華盛頓郵報報導，克拉弗–卡隆廿三日說，連續幾屆政府放任拉丁美洲出現「掌控力與影響力真空」，但他所指的前幾屆政府其實也包括川普第一任政府執政初期，當時川普政府對於西半球的政策，重點是在委內瑞拉移民問題與制裁，而巴拿馬則在二○一七年川普任內與中華民國斷交改與中國建交。與巴拿馬建交等於為中國投資與企業進入中美洲開啟大門，開始在區域取得大型基礎建設標案。

報導指出，川普最近的發言可能反映希望透過「美國優先」政策秀肌肉的態度，美軍將領今年已警告，中國在中美洲迅速崛起，而對即將上台的川普新政府來說，拉丁美洲是比其他地區更能讓透過外交施壓達到目的的區域。

事實上，川普去年就曾對巴拿馬運河發表類似言論，他接受保守派名嘴卡爾森訪問時，錯誤指稱中國「控制」並營運巴拿馬運河。

當時川普說：「如果我是總統，他們會走開，因為我和（大陸國家主席）習近平關係好。他尊重我國，他尊重我，他會走開。我們不能讓他們營運巴拿馬運河。我們建造巴拿馬運河，根本不該交給巴拿馬」。川普向來欽佩十九世紀門羅主義，主張美國應積極抗拒歐洲殖民主義及歐洲干預美洲。

川普對巴拿馬運河的談話，遭到巴拿馬與中國駁斥。環球時報報導，北京中國國際問題研究院研究員王友明說，川普最終目標是向巴拿馬政府交涉，為美國船隻爭取到條件更好的港口費用，目前放話只是「討價還價手段」。