川普喊買格陵蘭 丹麥強化防衛

美國候任總統川普重申美國應該買下丹麥屬地格陵蘭之後，丹麥國防部長波爾森廿四日說，打算投入十五億美元（約台幣四百九十億元），添購艦艇增加兵力部署，加強格陵蘭安全。

波爾森對丹麥「日德蘭郵報」說：「許多年來，我們對北極地區投資不夠，現在我們會加強防衛。」他表示，這項計畫早已規畫完畢，在川普放話想買格陵蘭後宣布只是「命運的諷刺」。

波爾森表示，丹麥願意與美國合作，增進格陵蘭安全。報導說，這項計畫包括增購兩艘忒提斯（Thetis）級巡邏艦、兩架遠程無人機、兩支雪橇犬小組，並在格陵蘭增派丹麥軍隊。位於格陵蘭首府努克的北極司令部將獲得更多經費以擴充人力，三座民用機場將升級可讓Ｆ-35戰鬥機起降。

川普廿二日晚間在社群平台發文寫道，為了國家安全與世界自由，美國「絕對必要」擁有格陵蘭。川普在第一任執政期間，就曾宣稱美國應買下格陵蘭，遭丹麥拒絕後，川普取消訪問丹麥行程。

丹麥是北約成員，也是美國在北極圈的合作夥伴。美國在格陵蘭設有空軍基地，格陵蘭有豐富天然礦產，位於北美通往歐洲的最短航線上，對美國具有重要戰略意義。

格陵蘭總理柏佩耶廿三日回應說：「格陵蘭是我們的。我們沒要賣，永遠不賣。我們長期以來為了爭取自由而努力，絕對不能放棄。」

丹麥國防學院戰略研究所副主任凱爾高表示，川普可能是向丹麥施壓。他說，川普再次強調格陵蘭空域和海域控制權的重要性，而且格陵蘭內部有向美國靠攏的聲音。

凱爾高認為，「川普很聰明，他藉此讓丹麥更重視北極軍力，卻不必接手格陵蘭極度仰賴哥本哈根補貼、不合美國模式的福利制度」。

格陵蘭是丹麥轄下的自治區，俄羅斯與中國大陸勢力崛起之際，北極圈在國家安全方面扮演角色日益重要。隨著氣候變遷冰山融化，北極許多新航道因此產生。美國海岸防衛隊本周宣布，建造美國五十年來第一艘新款重型北極破冰船的申請計畫已獲准。