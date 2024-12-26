聽新聞
0:00 / 0:00

川普喊買格陵蘭 丹麥強化防衛

聯合報／ 記者顏伶如、編譯徐榆涵／綜合報導
美國準總統川普23日重提要購買格陵蘭島後，丹麥政府隨即宣布加強對格陵蘭島的國防預算。美聯社
美國準總統川普23日重提要購買格陵蘭島後，丹麥政府隨即宣布加強對格陵蘭島的國防預算。美聯社

美國候任總統川普重申美國應該買下丹麥屬地格陵蘭之後，丹麥國防部長波爾森廿四日說，打算投入十五億美元（約台幣四百九十億元），添購艦艇增加兵力部署，加強格陵蘭安全。

波爾森對丹麥「日德蘭郵報」說：「許多年來，我們對北極地區投資不夠，現在我們會加強防衛。」他表示，這項計畫早已規畫完畢，在川普放話想買格陵蘭後宣布只是「命運的諷刺」。

波爾森表示，丹麥願意與美國合作，增進格陵蘭安全。報導說，這項計畫包括增購兩艘忒提斯（Thetis）級巡邏艦、兩架遠程無人機、兩支雪橇犬小組，並在格陵蘭增派丹麥軍隊。位於格陵蘭首府努克的北極司令部將獲得更多經費以擴充人力，三座民用機場將升級可讓Ｆ-35戰鬥機起降。

川普廿二日晚間在社群平台發文寫道，為了國家安全與世界自由，美國「絕對必要」擁有格陵蘭。川普在第一任執政期間，就曾宣稱美國應買下格陵蘭，遭丹麥拒絕後，川普取消訪問丹麥行程。

丹麥是北約成員，也是美國在北極圈的合作夥伴。美國在格陵蘭設有空軍基地，格陵蘭有豐富天然礦產，位於北美通往歐洲的最短航線上，對美國具有重要戰略意義。

格陵蘭總理柏佩耶廿三日回應說：「格陵蘭是我們的。我們沒要賣，永遠不賣。我們長期以來為了爭取自由而努力，絕對不能放棄。」

丹麥國防學院戰略研究所副主任凱爾高表示，川普可能是向丹麥施壓。他說，川普再次強調格陵蘭空域和海域控制權的重要性，而且格陵蘭內部有向美國靠攏的聲音。

凱爾高認為，「川普很聰明，他藉此讓丹麥更重視北極軍力，卻不必接手格陵蘭極度仰賴哥本哈根補貼、不合美國模式的福利制度」。

格陵蘭是丹麥轄下的自治區，俄羅斯與中國大陸勢力崛起之際，北極圈在國家安全方面扮演角色日益重要。隨著氣候變遷冰山融化，北極許多新航道因此產生。美國海岸防衛隊本周宣布，建造美國五十年來第一艘新款重型北極破冰船的申請計畫已獲准。

川普 美國大選

延伸閱讀

台灣難逃川普揮關稅大刀 學者：綠倒向美國連抗議都不敢

CNN：川普「擴張美國版圖」計畫 直逼1803年購地

北美最高峰「德納利」川普想改回「麥金利」阿拉斯加有意見

川普元首外交 習近平有顧慮難接招

相關新聞

川普喊買格陵蘭 丹麥強化防衛

美國候任總統川普重申美國應該買下丹麥屬地格陵蘭之後，丹麥國防部長波爾森廿四日說，打算投入十五億美元（約台幣四百九十億元）...

川普新政下 學者稱台灣處境是「鯨魚間的蝦米」

美國候任總統川普提名多名對中國大陸態度強硬官員，似有利台灣。但美學者饒義說，川普倡導反國際主義的立場，實際情況會複雜許多...

川普揚言收回巴拿馬運河 美特使：嗆收運河意在制中

美國候任總統川普日前稱美國應該取回巴拿馬運河掌控權，川普任命的拉美特使克拉弗–卡隆稱，川普發言意在表明「數十年來美國資助...

紐時：美國吹保守民粹風 川普2.0改寫政治篇章

美國總統當選人川普下月即將就職，「紐約時報」指出，川普創立「保守民粹」個人品牌，將美國帶入新世紀。這現象已非傳統政黨左右...

川普就職典禮 企業爭相贊助

面對美國總統當選人川普即將上任的新政局，目前已有至少13家企業或產業公會贊助川普的就職典禮，包括美國福特汽車（Ford）...

CNN：川普「擴張美國版圖」計畫 直逼1803年購地

有線電視新聞網(CNN)23日分析，總統當選人川普主張買下格陵蘭，揚言取回巴拿馬運河控制權，並稱加拿大可以當美國的「第5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。