川普就職典禮 企業爭相贊助

面對美國總統當選人川普即將上任的新政局，目前已有至少13家企業或產業公會贊助川普的就職典禮，包括美國福特汽車（Ford）、日本豐田汽車（Toyota）等車廠、高盛和美國銀行等華爾街金融業者，明年1月就職典禮的資金雄厚程度為歷來數一數二。

川普就職典禮的負責官員透露，預期這次能籌得的金額將超過川普2017年就職典禮已創新高的1.067億美元。知情人士透露，2017年捐獻100萬美元以上的企業有18家，今年迄今已有13家。

川普的幕僚表示，就職典禮的籌資活動已不再單純是為了募款，而是要讓之前閃避川普的美國企業有表達「歉意」的機會。顧問業者也建議企業，支持就職典禮符合公司利益，還能和川普會面，共和黨籍策略師馬登表示，「俗話說，『若非座上賓，將成盤中飧』」。