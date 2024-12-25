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拚輸誠還是賠罪？各大企業紛紛解囊贊助川普就職大典

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
川普就職典禮相關活動募得款項將超過1.07億美元。美聯社
川普就職典禮相關活動募得款項將超過1.07億美元。美聯社

四年前，數十家企業曾公開譴責美國國會大廈遭入侵事件，並表態撤銷凡質疑2020年總統選舉結果者的捐款。如今，這些企業中又紛紛排隊慷慨贊助川普就職典禮。

目前為止，至少已有11家企業或產業公會贊助川普的就職典禮，明年1月17日就職典禮可望成為史上資金最雄厚的一次。

福特（Ford）、Intuit、豐田汽車、美國藥品研究與製造商協會（Pharmaceutical Research and Manufacturers of America，PhRMA）各捐了100萬美元。其他贊助者還有高盛、通用汽車、美國銀行、AT&T以及史丹利百得（Stanley Black & Decker）。

道瓊社指出，對高盛、Intuit、豐田和PhRMA來說，這是至少十年來首次贊助就職典禮。

川普的決策對企業界影響深遠，企業高層無不急著和即將上任的川普打通關係。

川普當選以來，多位企業負責人親赴佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a-Lago），會見川普及其團隊，希望跟新政府打好關係。幾周下來，川普分別會見了Meta、亞馬遜（Amazon）、Google、輝瑞（Pfizer）、禮來（Eli Lilly）等公司的執行長。

就職典禮的負責官員告訴募款人，他們預計將募集超過1.07億美元，超過川普上次就職典禮的募款金額。相較之下，拜登總統的就職典禮僅籌得6,100萬美元。道瓊社引述知情人士報導，2017年捐獻100萬美元以上的企業有18家，而今年截至目前已有13家。

道瓊社指出，捐款達100萬美元或協助他人募得200萬美元者可拿到六張門票，參加就職典禮前幾天的一系列活動，包括與內閣提名人選的招待會、「燭光晚宴」，以及川普伉儷出席的正式晚宴和一場黑領結舞會。

川普的幕僚表示，募款如今已不再單純是為了籌資，而是藉此向美國企業界索求「道歉」，因為他們一度避川普唯恐不及。

業者在顧問建議下贊助就職典禮，並爭取和川普會面的機會，認為這符合公司利益。川普對此顯然也相當得意。他上周在Truth Social平台發文說：「大家都想當我的朋友！！！」

豐田繼福特和通用汽車之後捐贈100美元，福特和通用汽車還將提供車輛用於慶祝活動。

川普已揚言對來自墨西哥和加拿大的進口商品課徵關稅，這將影響豐田在內的北美汽車製造商。此外，川普據傳還計劃推翻現任總統拜登若干電動車及減排相關政策。

川普 美國大選

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