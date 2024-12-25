美學者：川普反國際主義 台灣處境挑戰大

美國總統當選人川普提名多位長期友台且對中態度強硬的官員，似乎有利台灣。但美國學者饒義說，川普倡導反國際主義的立場，實際情況會複雜許多。他也以「鯨魚間的蝦米」形容台灣的處境。

長期關注亞太情勢的學者饒義（Denny Roy）今天在亞洲時報（Asia Times）發表文章指出，在川普（Donald Trump）新政府下，台灣沒有保障。饒義是夏威夷智庫「東西中心」（East-West Center）的資深研究員。

饒義說，川普政府將有許多對中鷹派，包括內定為國務卿的盧比歐（Marco Rubio）、白宮國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）、國防部次長柯伯吉（ElbridgeColby），對台灣似乎是好兆頭。然而，事情沒有這麼簡單。

他指出，台灣將面臨的挑戰包括：必須提高國防支出占國內生產毛額（GDP）的比重，川普、柯伯吉都已作此表示。此外，美中貿易戰可能再起，這將影響中國從美國市場的收益，進一步削弱中國對亞太國家出口產品的購買力。

饒義接著分析，川普對台灣的看法，不同於美國兩黨在二次大戰後奉行的國際主義外交政策。後者支持台灣自治、發展自由民主體制，這也攸關美國的戰略領導地位。川普較沒有從民主價值、地緣戰略的角度看待台灣對美國的重要性。

他說，相對於美國總統拜登（Joe Biden）曾承諾若中國攻台，美國將協防台灣，川普對防衛台灣表現出猶豫態度，認為台灣太小、離中國太近、相較於中國較不重要，另一方面，川普也強調，他對中國國家主席習近平的尊重及他們的友誼。

饒義說，川普上一任內，官員在關鍵文件得以較強措辭談論對中立場，例如首度稱中國迫害維吾爾族為種族滅絕。但川普為與中國談貿易協議，也展現出願意妥協的意願，例如，他取消對中興電信的制裁。他的前國安顧問波頓（John Bolton）曾在書中指出，川普曾告訴習近平，他支持中國對維吾爾族的嚴厲措施。

因此，饒義指出，川普的官員未必能主導外交政策。此外，與川普友好的億萬富豪馬斯克（ElonMusk）、拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）比較不同情台灣。前者在中國的商業利益深厚，後者認為台灣的重要性僅在於先進半導體。

饒義表示，韓國常用「鯨魚間的蝦米」形容其在強大鄰國間的處境，這個比喻越來越適用於台灣，特別是川普政府可能有更多的政策不確定性。