【重磅快評】川普與普亭的差別：上餐桌用刀叉吃人肉

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聯合報／ 主筆室
美國總統當選人川普還沒上任，就頻頻表現出對盟國領土的興趣。路透
美國總統當選人川普還沒上任，就頻頻表現出對盟國領土的興趣。路透

川普大帝尚未登基，已經毫不掩飾其「擴張領土」的野心。加拿大、格陵蘭、巴拿馬運河，都成為川普覬覦的目標。

川普最近發文宣布提名PayPal共同創辦人、前駐瑞典大使霍爾里擔任駐丹麥大使，同時強調「為了全世界的國家安全及自由，美國認為擁有及控制格陵蘭島是絕對必要的」。

格陵蘭是世界最大島，是丹麥的自治區。這不是川普第一次表明想擁有並控制格陵蘭。2019年川普在上個總統任內就曾說，美國和丹麥是非常好的盟友，美國保護丹麥，但在戰略上，美國對格陵蘭會感興趣，會與丹麥談談。當時的丹麥總理直斥川普的想法「很荒謬」；川普原訂前往丹麥國是訪問隨後取消。

現在川普再度表明對盟友領土的興趣，丹麥總理辦公室只聲明「除了不賣，但開放合作」；不過格陵蘭總理就直接回嗆：「格陵蘭是我們的，我們不賣，我們未來也永遠不賣。我們絕不能失去長久以來爭取的自由，但我們必須持續對與全世界合作及貿易持開放態度，尤其是我們的鄰居。」

川普一方面宣布霍爾里擔任美國駐丹麥大使，一方面強調他「在代表美國利益方面將有出色的表現」。丹麥雖然不敢拒絕霍爾里到任，並表示期待和美國新政府合作，但負有如此特殊任務的霍爾里，要如何贏得丹麥的信任，恐怕是很大的挑戰。

有趣的是，美國自詡為自由世界與民主陣營的領袖，格陵蘭卻認為，一旦成為美國領土，就意味著「失去長久以來爭取的自由」。不過，川普的外交字典裡，本來就沒有民主自由和道德價值。

川普嘴裡說著格陵蘭，眼睛還望著巴拿馬運河。川普說，巴拿馬運河被偷走，就像美國在世界各地被敲竹槓一樣。巴拿馬運河應該還給美國。他強調，巴拿馬運河當初由美國建造之後再送給巴拿馬，但巴拿馬卻忘恩負義，對美國船隻收取天價通行費，除非巴拿馬降低通行費，否則他將收回巴拿馬運河控制權。

巴拿馬反駁川普，強調巴拿馬運河是巴拿馬的一部分，巴拿馬主權和獨立不容談判；而通行費是根據營運成本和市場狀況訂定，並未過高。川普放話也引發拉美國家反彈，墨西哥和哥倫比亞等都表態力挺巴拿馬捍衛主權。但川普隨後又回嗆巴拿馬，「我們拭目以待！」

被川普吃主權豆腐最慘的是加拿大，直接「併吞」。川普揚言對加拿大和墨西哥課徵25%關稅，加拿大總理杜魯道急飛海湖莊園溝通，川普賜宴，卻酸加拿大不如成為美國第51州。杜魯道回國後提到可能對美關稅報復，川普竟公開譏他為「加拿大州州長」。如今杜魯道正面臨民意壓力與黨內逼宮的執政危機。

在川普看來，全世界都欠美國；加拿大州、格陵陵，還有被巴拿馬偷走的巴拿馬運河。台灣更不敢忘記，川普也點名台灣偷走美國晶片，還欠保護費！

台灣完全不敢吭聲。川普說台灣偷走晶片，賴政府就忙著打包台積電送美國；川普要求台灣付保護費，賴政府更努力張羅軍購清單與經費。從總統賴清德、行政院長卓榮泰到民進黨秘書長林右昌，府院黨矢志效忠「美國再次偉大」（MAGA）。

入侵烏克蘭而遭西方國家制裁的俄羅斯總統普亭，可能既不服氣，又很羨慕：川普表現了對盟國領土的興趣，各國卻不敢指責其「擴張」野心。但兩人最大差別可能是，上餐桌用刀叉吃人肉，看起來文明又優雅。

川普 美國大選

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