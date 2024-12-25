喊上任後「大力推行死刑」！ 川普：美國將再次成為法治國家

美國總統拜登23日宣布對37名死刑犯減刑後，準總統川普24日在社群平台Truth Social回擊稱，上任後將指示司法部「大力推行」死刑，以保護美國家庭和兒童免受「暴力強暴犯、殺人犯和怪物」侵害，矢言美國將再次成為擁有法治的國家。

拜登23日宣布，將對40名死囚中的37人減刑，改為終身監禁不得假釋。拜登在聲明中說，他譴責這些殺人犯，也替受害者感到悲傷，但基於良知，他無法坐視新政府繼續執行他所暫停的死刑。

而在拜登公布後不久，川普也曾發文批評，指如果獲悉所有死囚的罪行，沒有人會相信拜登能這樣做，又指此決定「毫無道理」，只加劇受害人親友的悲痛。

CNN指，川普無法逆轉拜登對死囚減刑的決定，但未來川普就任後，司法部可能在未來的案件中恢復尋求死刑。

川普在先前總統大選競選期間，時常談及擴大死刑適用範圍，以將殺害美國公民的移民及毒品和人口販運者納入。

美國自2003年起一度沒有聯邦囚犯被處決，直到川普於2020年7月恢復聯邦處決為止。川普首個總統任期的最後6個月裡，政府共執行13起注射死刑，比120年來任何一位美國總統還要多。