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川普曾內定司法部部長 蓋茨遭揭露頻繁性交易、吸毒

聯合報／ 記者顏伶如、編譯盧思綸／綜合報導
美國前眾議員蓋茨十月在內華達州幫競選總統的川普站台。（路透）
美國前眾議員蓋茨十月在內華達州幫競選總統的川普站台。（路透）

美國聯邦眾議院操守委員會廿三日無預警公布前眾議員蓋茨（Matt Gaetz）的性醜聞調查報告，揭露蓋茨任職眾議員期間經常買春，花費達數萬美元，對象包括年僅十七歲未成年少女，而且多次使用非法藥物。此報告在二名共和黨人倒戈配合民主黨人表決同意後公開。

美國候任總統川普上月宣布將提名蓋茨出任司法部長後，蓋茨立即辭去眾議員職務，用意之一是讓調查報告失效並阻止其公布。但性醜聞案引發輿論批判持續聲高，導致蓋茨後來宣布退出提名，對性醜聞指控則堅稱清白。

眾院操守委員會在十一月底時口徑與共和黨高層一致，反對公布蓋茨調查報告。後來操守委員會十二月初祕密進行表決，在二名共和黨人倒戈連同五名民主黨人表決同意下，決定公布報告。

紐約時報報導，這份卅七頁的報告，指控二○一七年起擔任眾議員的蓋茨從事一系列非法和不當行為，包括買春、性侵、使用毒品、接受不當饋贈、圖利特定人士、妨礙國會等。

調查發現，蓋茨在二○一七年至二○二○年間多次買春，透過PayPal或Venmo轉帳給十多名女子，對象包含十七歲未成年少女；他在二○一七年至二○一九年多次嗑藥，包含古柯鹼和搖頭丸；他也曾利用職務之便與選民發生性關係。

二○一八年他接受不當餽贈前往巴哈馬旅遊，在巴哈馬還與多名女子發生性關係，其中一名女子向調查人員指出，這趟出遊就是買春之旅。報告稱，蓋茨也試圖阻撓委員會調查。

不過目前尚不清楚蓋茨是否會面臨進一步起訴，這份報告總結蓋茨違反佛州賣淫法，但未將此案移送法院。報告還提到，司法部因性醜聞調查過蓋茨，但在二○二三年因證據不足決定不起訴。

川普 美國大選

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