拜登特赦美國聯邦死囚改無期徒刑 川普：不可理喻

美國總統拜登在耶誕節前夕，於美東時間23日上午宣布特赦37名聯邦死囚，從死刑轉為終身監禁（無期徒刑）；拜登與候任總統川普對死刑的意見分歧，拜登稱不能讓新政府執行在他任內暫停的聯邦死刑；川普24日回應說，拜登的決定不可理喻（makes no sense）。

拜登23日5時宣布，為40名聯邦死囚中的37人減刑，改為終身監禁，不得假釋；這樣的決定，符合他任內暫停執行聯邦死刑的做法。

拜登政府2021年起暫時停止死刑執行；不過，川普在競選期間重申支持死刑，並揚言將廢除拜登政府的聯邦死刑暫停令。

拜登說，在他的良知和過往經驗的指引下，他堅信必須停止聯邦死刑；同時，他無法袖手旁觀，坐視新政府執行他在任內暫停的死刑。

拜登表示，希望外界不要誤解他的動機；他譴責這些殺人犯，也為受害者所受到的苦感到悲傷，並對受害者家屬所承受且無法彌補的損失感到哀痛。

對於拜登的特赦，川普政府候任白宮通訊主任史蒂芬．張（Steven Cheung）回應指，拜登減刑的死囚是世界上最窮凶惡極的殺人犯，拜登的決定令人厭惡（abhorrent），還同時打了受害者、受害者家屬和親人一巴掌。

川普則在24日於社群網路上說，拜登為美國國內37名最糟糕的殺人犯減刑，你要是聽到他們所犯下罪行，根本不會相信拜登會做出這樣的決定，認為拜登不可理喻；他表示，受害者的家屬和朋友更為震驚，他們無法相信會發生這樣的事情。

紐約時報報導，獲減刑的37名死囚橫跨16州，其中15人是白人、15人是非裔、6人是拉丁裔，且有1人是亞裔；這是拜登12日特赦39名非暴力罪犯，並為近1500人減刑後，再度特赦。

剩餘3名死囚則因犯下仇恨犯罪和恐怖攻擊等，未被列入特赦減刑之列；包括參與2013年波士頓馬拉松爆炸案的查納耶夫（Dzhokhar Tsarnaev）、2018年持槍闖入匹茲堡市猶太教生命樹會堂（Tree of Life）槍殺11人的鮑爾斯（Robert Bowers），以及2015年於查爾斯頓的教會，犯下種族攻擊，開槍釀9人死亡的魯夫（Dylann Roof）。