收回巴拿馬運河買下格陵蘭？ 川普可能放話給中國大陸聽

美國總統當選人川普還沒入主白宮，已揚言要收回巴拿馬運河、重提買下格陵蘭，還戲稱要併吞加拿大，讓全球摸不清他是認真還是說笑。但有專家認為，川普或許是向中國傳訊息。

法新社報導，川普這些話讓外界再度擔心他會如第一個總統任期般，對待盟友遠比對待俄羅斯和中國等對手更兇。

然而，也有人懷疑，川普這位億萬富豪和前實境秀明星的用意，是在「交易的藝術」中尋求更大影響力，並透過頻登新聞版面來拉抬自己在國內外的聲望。

喬治華盛頓大學（George Washington University）教授塞斯諾（Frank Sesno）說：「很難說他有多少是真話，有多少是講給全世界當新聞重點。」

他告訴法新社：「他讓其他領袖陷入得自行判斷哪些是真哪些是假的處境之中。」

塞斯諾說，其他國家很難拿捏要怎麼回應川普的言論。

「試想，假如你是巴拿馬總統，你要怎麼回應？你不能置之不理，因為你的國家不會允許你這麼做。所以（川普）這些評論所掀起的漣漪效應是十分驚人的。」

川普對美國友邦殘酷的程度，迥異於他一再盛讚俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）等美國敵對國領袖的態度。

不過，川普的言詞背後或許留有一手。

美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）資深政治學者佩扎德（Stephanie Pezard）說，川普提收購格陵蘭，「或許是向中國傳達訊息」。

佩札德告訴法新社，一如川普對中國在巴拿馬的影響力憂心忡忡，中國在北極的影響力日增、與俄羅斯愈走愈近，都是「美國真正關切的事項」。

但這也可能向丹麥釋出信號，暗示出「如果你對中國太友好，就會發現我們擋了你的去路」，即便丹麥和格陵蘭一直是「非常好的北大西洋公約組織（NATO）盟友」。

而且或許川普十分明白現實面。

佩札德說，任何美國「收購」格陵蘭的計畫，「不論是在國際法上，還是在美國自己向來試圖維護的全球秩序上」，都是不可行的。