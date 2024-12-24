川普二次遇襲案 法官同意延後開庭審理

美國總統當選人川普9月在佛州第2次遭暗殺未遂案，原訂明年2月開始審理，而根據法院最新命令，法官甘農已同意被告律師請求，將此案延至2025年9月開始審理。

路透社報導，犯嫌勞斯（Ryan Routh）的律師以此案涉及的證據數量龐大為由，請求將原定明年2月10日的審判日期往後推延。

佛羅里達州聯邦地區法官甘農（Aileen Cannon）同意將此案延後，但她指被告要求將日期延至2025年12月「太過分」，因而決定將此案延至9月8日開始提交陪審團審理。

58歲的勞斯涉嫌在9月總統競選期間，拿著步槍蹲守在川普的佛羅里達州高爾夫球場，疑意圖向川普開槍，而面臨5項聯邦指控，其中包括企圖暗殺一名主要總統候選人罪名。勞斯並不認罪。

而在川普被控於第一任期卸任後非法持有機密文件的刑事案中，甘農也是此案的審理法官，此案目前已遭駁回。