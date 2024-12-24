同黨看不下去！眾院報告曝川普原司法部長多次買春 揪未成年開性愛趴

美國聯邦眾議院操守委員會23日無預警發表川普原定司法部長人選蓋茨（Matt Gaetz）的性醜聞調查報告，揭露蓋茨任職眾議員期間花數萬元定期買春，對象包括年僅17歲未成年少女，而且多次使用非法藥物；這份原本應被塵封的報告，在2名共和黨人倒戈配合民主黨人表決同意後被公之於眾。

美國候任總統川普原定蓋茨出任司法部長，不料蓋茨深陷性醜聞風暴，儘管有川普力挺，最終仍扛不住壓力，黯然退出新政府籌組。

當時，眾院操守委員會準備表決是否公開蓋茨的性醜聞調查，但因他閃電辭去議員，一度不了了之。

政治新聞網Axios報導，操守委員會12月初悄悄進行表決，在2名共和黨人連同5名民主黨人表決同意下，決定公布報告。

紐約時報報導，這份長達37頁的報告，指控蓋茨從事一系列非法和不當行為，小組調查人員寫道：「委員會認為有充分證據顯示，蓋茨違反眾議院規則及其他禁止賣淫、法定強姦、非法毒品使用、不可收受禮物、特權或特別待遇、以及妨礙國會的行為準則」。

蓋茨在2017年至2020年期間多次買春，至少20次支付數萬美元進行性交或吸毒，對象包含17歲未成年少女；他在2017年至2019年期間多次嗑藥，包含古柯鹼和搖頭丸；他也曾利用職務之便，與需要照顧的選民發生性關係。

報告稱，蓋茨也試圖阻撓委員會調查。

不過目前尚不清楚蓋茨是否會面臨進一步起訴，這份報告總結蓋茨違反佛州賣淫法，但未將此案移送法院。

另外，委員會專家小組並未找到「足夠實質證據」，指控蓋茨當時知情性交易對象是未成年人；不過行為本身已經違反佛州強姦法。

報告還提到，司法部因性醜聞調查過蓋茨，但在2023年決定不起訴，委員會才重新啟動調查，但是司法部在此期間都未充分處理委員會的要求協助。