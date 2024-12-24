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川普有意控制格陵蘭與巴拿馬運河 再掀區域口角

中央社／ 紐約23日專電

美國總統當選人川普連續拋出控制格陵蘭與巴拿馬運河，甚至嘲弄加拿大應是美國第51州的言論。外界不清楚川普的實際意向，不過這些發言已在區域國家掀起口角和政治風暴。

川普（Donald Trump）昨天在亞利桑那州鳳凰城舉行的保守派會議公開說，巴拿馬運河（PanamaCanal）被偷走，就像美國在世界各地被敲竹槓一樣。巴國政府擁有的運河應該還給美國，這絕對不會落到錯誤之手。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，川普沒有說明要如何拿回運河控制權，政權移交團隊也未回應。

川普同日宣布提名線上交易支付平台PayPal共同創辦人霍爾里（Ken Howery）出任駐丹麥大使，他聲明指出，為了國安和世界自由的目標，美國覺得擁有與控制格陵蘭（Greenland）絕對有必要。

川普日前稱鄰國加拿大應是美國第51州、加國總理杜魯道（Justin Trudeau）是州長，同黨的副總理兼財政部長方慧蘭因杜魯道軟弱回應而辭職，杜魯道與自由黨政府支持度大跌，明年選舉壓力升高。

川普接連在涉及領土主權的外交事務出招，引起國際輿論關注。格陵蘭屬於丹麥的自治區領土，需修憲才能改變主權。逾百年前興建巴拿馬運河的美國，已在20世紀末將運河營運管理移交巴國政府，兩國高層都反對川普的意見，認為不可能。

川普首任總統期間曾表達對格陵蘭的興趣，但被丹麥政府和國會議員反對，導致延遲訪問丹麥；巴拿馬返還運河管理權的要求則是川普首度提出。

美國曾在1989年出兵巴拿馬，逮捕前獨裁者諾瑞嘉（Manuel Antonio Noriega），美方當時已確認無法再控制代表巴拿馬高度國家意識的運河，決定陸續移交運河和附近貿易區管理權，兩國於1977年即已簽訂條約，巴國在2000年應擁有完整的運河控制權。

曾於川普政府時期擔任美國駐巴拿馬大使的費理（John Feeley）向華爾街日報表示，川普認為美國放棄（運河）卻一無所獲，對他來說，巴國是占美國便宜的另一個例子。

川普因為處理非法移民問題對拉丁美洲國家的複雜關係，如今加碼攸關國際經濟和航運的巴拿馬運河，背後原因是中國在拉美快速提升的政經影響力。

巴拿馬曾是台灣邦交國，港資業者1990年代開始經營運河在太平洋與太西洋兩側的港口，中國資金快速進入拉美國家基礎建設，如今已取代美國影響力。川普在鳳凰城表示，美國移交運河由巴國經營，不是讓中國或其他國家來管理。

川普放話引發拉美國家反彈，哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）力挺巴拿馬，稱願為防衛巴國主權到最後一刻。

川普 美國大選

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