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巴拿馬總統槓川普 「運河主權不容談判」

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
巴拿馬總統穆里諾強調，巴拿馬對運河主權沒有談判空間。（法新社）
巴拿馬總統穆里諾強調，巴拿馬對運河主權沒有談判空間。（法新社）

美國候任總統川普砲轟美國船隻通過巴拿馬運河的收費不公，稱將要求巴拿馬把航道控制權還給美國。巴拿馬總統穆里諾廿二日回應說，通行費並未過高，且巴拿馬運河主權沒有談判空間。

川普廿一日在社群平台發文、廿二日在鳳凰城演說兩度提到要收回巴拿馬運河控制權。這條運河由美國於上世紀修建，一九九九年重回巴拿馬控制。川普說，他不會讓巴拿馬運河落入「壞人之手」，並警告中國在運河周圍的影響力日增，還說「我們在巴拿馬運河被敲竹槓」。

彭博資訊報導，穆里諾總統廿二日在社群平台Ｘ發表聲明：「巴拿馬運河及其相鄰區域都是巴拿馬的一部分，並將繼續是」，巴拿馬擁有這條運河完全控制權，不受中國、歐洲或美國影響。

穆里諾說，巴拿馬的主權和獨立不容談判，而通行費是根據營運成本和市場狀況訂定。他表示，「巴拿馬尊重其他國家，也要求被尊重，運河將作為我們國家不可剝奪的遺產，留在巴拿馬人手中」。

川普隨後回應穆里諾，「我們拭目以待！」

目前不清楚川普為何要聚焦巴拿馬運河。一家總部設在香港的公司現在運營運河兩端兩個港口，而運河本身由獨立政府機構「巴拿馬運河管理局」管理。中國近幾個月並未針對巴拿馬運河宣布額外投資或提議，但中國在這個地區影響力不斷增強。二○二四年巴拿馬運河過境貨物噸數排名前五名國家為美、中、日、南韓與智利。

對於川普說法，中國外交部發言人毛寧表示，中國尊重巴拿馬對運河的主權，承認運河為永久中立的國際通行水道。

此外，川普廿二日宣布任命線上交易支付平台PayPal共同創辦人霍爾里擔任美國駐丹麥大使，並再次拋出美國應該擁有格陵蘭的想法。川普表示：「為了全球的國家安全與自由，美國認為擁有與控制格陵蘭是絕對必要的。」

川普在第一個總統任期曾表示考慮買下格陵蘭，但丹麥官員稱這塊自治領土不會出售後，川普取消丹麥國是訪問行程。

川普 美國大選

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