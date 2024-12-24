對中鷹派 柯伯吉獲川普提名國防次長

美國總統當選人川普廿二日在社群媒體宣布四名五角大廈要職人選，包括川普重要競選活動金主范博格將擔任國防部副部長。川普第一任期的國防部副助理部長柯伯吉將擔任該部負責政策制定的次長，路透指出，他是出名對中鷹派。

川普前朝的白宮管理及預算局官員杜飛，被點名擔任負責採購及支援的國防部次長；曾任美國Uber公司高階主管的麥可，則將擔任負責研究與工程的次長。四人就任前需經過聯邦參議院人事審查。

川普上月已宣布福斯新聞主持人赫塞斯是國防部長人選。億萬富豪范博格將是五角大廈第二把手，他是美國私募基金博龍資本管理公司共同創辦人，曾在川普第一任期獲考慮擔任情報高官，也在川普上次任內列席情報顧問委員會。范博格熱衷武器，博龍資本曾投資國防承包商。

柯伯吉則會是五角大廈第三號人物。他十月接受紐時訪問說，中國大陸對美國構成最大的軍事威脅，並稱讚川普「結合彈性與務實主義」，願意與俄羅斯總統普亭、中國國家主席習近平及北韓領袖金正恩談判。

柯伯吉九月在華爾街日報刊文說，美國在中國持續擴張軍力之際，未把國防行動重點放在台灣，而台灣的國防支出仍不足，僅占國內生產毛額（ＧＤＰ）百分之二點五，相較下受到俄國威脅的波蘭國防支出則占ＧＤＰ近百分之五。柯伯吉去年十月就推文說，若台灣人想要自由，軍費達ＧＤＰ的一成是「底線」。

柯伯吉今年接受讀賣新聞訪問也說，現在亞洲是主戰場，不是歐洲；習近平未排除武力犯台的可能性，必須加強準備，「我們必須假設對台灣的攻擊很可能還會包括美國、美國駐該地區的部隊、日本、菲律賓和澳洲，且可能在幾乎沒有明確警告的情況下發生」。

杜飛過去任職白宮管理及預算局時曾涉及重大事件。川普二○一九年與烏克蘭總統澤倫斯基通話、要求他調查政敵拜登後，杜飛便要求國防部凍結二點五億美元預定的對烏軍援。後來川普因該通話遭聯邦眾議院首度彈劾。

麥可任職Uber高階主管期間，支持僱用調查人員追查撰文批評Uber的記者。他也曾被爆在南韓出差時去聲色場所；被申訴後，麥可二○一七年離開Uber。