馬斯克成影子總統？ 川普：不可能

科技富豪馬斯克政治影響力逐漸擴大，被喻為「影子總統」，美國候任總統川普廿二日演說時指出，他並沒有讓位給馬斯克，馬斯克也不會成為總統。

身為社群媒體Ｘ的老闆，馬斯克日前發表超過一百則貼文抨擊兩黨協議通過的臨時開支法案，促使川普出手要求共和黨議員擋下這項兩黨協商通過的法案，聯邦政府一度面臨關門危機。

國家廣播公司（ＮＢＣ）指出，馬斯克的動作透露，他未來可能運用龐大的個人影響力與發聲管道，為川普政府二點○的政策走向定調；某些民主黨國會議員稱他「馬斯克總統」，但過去在川普面前功高震主的幕僚，後來都撐不久。

川普廿二日在保守派組織「美國轉捩點」於鳳凰城舉辦的「美國慶典」座談會上，對數千名保守派倡議人士發表一個多小時演說時指出，有關「讓位給馬斯克」的傳言純屬空穴來風，即使馬斯克真的想當美國總統，實際上也不符合憲法規定。根據美國憲法，總統必須由在美國出生的美國公民擔任，馬斯克則在南非出生。

川普說：「不會的，他當不了總統。我很安全。為什麼他當不了總統？因為他不是在美國出生的。」

川普說，他將結束烏克蘭戰爭和中東混亂，還會阻止「第三次世界大戰」。川普表示，俄國總統普亭「希望盡快與我會面，所以我們必須拭目以待，但我們必須結束俄烏戰爭。那場戰爭太糟糕，太糟糕了」。

川普說，俄烏戰爭中殉職的官兵人數實在太多，又說「子彈呼嘯而過，而且是威力強大的子彈、威力強大的槍支，唯一能擋下子彈的就是人體」。

對於TikTok（海外版抖音）不出售就禁用的法令，川普說，他支持讓TikTok繼續在美國營運至少一段時間。

川普還說，他上任首日就會「停止跨性別精神錯亂」，並承諾「不讓男性參加女子體育」，強調美國政府官方政策將只有男性和女性兩種性別，「我將簽署行政命令，將跨性別者逐出軍隊和我們的小學、中學和高中」。