影子總統馬斯克？川普駁斥 支持TikTok在美繼續營運

科技富豪馬斯克政治影響力逐漸擴大，被美國媒體喻為「影子總統」，並傳出讓位謠言，總統當選人川普22日演說時駁斥這種說法。川普並表示，他贊成讓短影音平台TikTok在美國繼續營運一段時間，提及自己在競選期間在這個平台獲得了大量瀏覽。

川普22日在亞利桑那州鳳凰城參加保守派團體「美國轉捩點」（Turning Point USA）的活動時，對台下支持者表示，有關「讓位給馬斯克」的傳言純屬空穴來風，即使馬斯克真的想當美國總統，也不符憲法規定。根據美國憲法，總統必須由在美國出生的美國公民擔任，而馬斯克則在南非出生。

川普說：「不會的，他當不了總統。我很安全。為什麼他當不了總統？因為他不是在美國出生。」

對於TikTok不售就禁的法令，川普說，他支持讓TikTok繼續在美國營運至少一段時間，「我認為我們得開始思考，因為，你知道，我們確實靠TikTok，反應非常好，有數十億次瀏覽、數十億次瀏覽」。

川普還說，他上任首日就會「停止跨性別精神錯亂」，並承諾「不讓男性參加女子體育」，強調美國政府官方政策將只有男性和女性兩種性別，「我將簽署行政命令，將跨性別者逐出軍隊和我們的小學、中學和高中」。

另外，繼21日說要收回巴拿馬運河後，川普22日在自家社群平台Truth Social上說，「為了在全世界的安全和自由，美國認為擁有和控制格陵蘭島是絕對有必要的」。他同時也宣布新任美國駐丹麥大使人選，是PayPal共同創辦人霍爾里（Ken Howery），他在川普第一任期擔任美國駐瑞典大使。

格陵蘭島是丹麥的自治領土，川普在第一任期就表態想收購，丹麥連談都不打算談，直接表示「不賣」。這讓川普感到氣憤，取消對丹麥的國是訪問。美國1867年從俄羅斯買到了阿拉斯加，也一直考慮買下格陵蘭。格陵蘭在地理上雖然是北美洲大陸的一部份，但地緣政治上和歐洲關係更緊密。