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美國宣布對大陸成熟製程晶片啟動調查 並留給川普政府做最後決定

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
拜登政府23日宣布，對中國製造的成熟製程晶片發動貿易調查。美聯社
拜登政府23日宣布，對中國製造的成熟製程晶片發動貿易調查。美聯社

美國總統拜登23日宣布，對中國大陸製造的成熟製程半導體發動「301調查」，將留給下任總統川普選擇是否對這些晶片課徵更高的關稅。

傳統晶片的效率雖遠遠不如人工智慧（AI）所需的尖端晶片，但廣泛用於汽車、洗衣機、通訊、醫療器材等日用品之中。

美國商務部長雷蒙多22日表示，此一產業如果高度控制在中國大陸之手，可能造成國安風險。她指出，「對這些晶片我們需要強韌的供應鏈，因為我們看到疫情期間當我們需要晶片時，卻根本沒有」；依賴海外供應商會攪亂生產線，並推升家庭用品成本。

「301條款」授權美國貿易代表先決定中國大陸的作法是否「不合理」，或「有差別待遇」，並加重美國商業負擔；如果成立，下任政府將對中國實施報復性關稅，限制進口，或建議總統及國會採取其他行動。這項調查將耗時數月，因此將由川普政府來做決定。

今年稍早時，白宮已宣布將於2025年把中國大陸晶片的關稅稅率從目前的25%，提高到50%。

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