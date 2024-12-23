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南韓尚未受邀出席川普就職！韓外交官員認了：還在等通知

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國候任總統川普22日在鳳凰城一場集會活動發表演說。法新社
美國候任總統川普22日在鳳凰城一場集會活動發表演說。法新社

南韓NEWS1報導，距離美國候任總統川普1月20日宣誓就職不到1個月，南韓政府尚未收到川普就職典禮的邀請，外界提出南韓應盡快確定前往美國特使，以及加速與川普團隊的溝通。

川普已邀請中國大陸國家主席習近平出席他的就職典禮，而義大利總理、薩爾瓦多與阿根廷總統皆已受邀，儘管外國領導人受邀出席美國總統就職極為罕見。

報導指出，通常美國總統的就職典禮會由美國國會的就職準備委員會與國務院，共同向各國政府詢問外交使節的參加意向，並以國務院名義發送邀請函。

不過，川普是透過親信以各種方式確認就職典禮的邀請與參加意向。至今，南韓尚未收到正式邀請，這表明與川普陣營的溝通並不順暢。

過去，南韓政府都會派遣大使出席美國總統就職，或另派特使出席。外交官認為，考慮到南韓當前複雜的政治形勢，為了防範 「川普風險」，派遣特使是必要的。

一位南韓外交部資深官員告訴News1，「邀請大使的過程是在川普交接委員會成立、就職委員會成立後才進行的，到目前為止，我們政府還沒有收到來自川普方的正式邀請，但預計邀請大使參加就職典禮的習慣至少還會繼續，但其他情況完全無法預測」。

南韓總統尹錫悅遭國會表決通過彈劾，目前停職中，由國務總理韓悳洙代理職務。

川普 美國大選

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