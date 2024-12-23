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讓位給馬斯克？川普闢謠：馬斯克當不了總統 因為這一點

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國總統當選人川普周日在鳳凰城演說。美聯社
美國總統當選人川普周日在鳳凰城演說。美聯社

美國總統當選人川普周日（22日）表示，他將成為美國總統—而非是馬斯克當總統。

川普在鳳凰城向一群保守派群眾表示，「不，他不會成為總統」。川普是回應外界日益增加的不滿批評聲浪，這些批評聲音抱怨特斯拉執行長馬斯克在他即將上任的政府中已經有過大的影響力。

川普說：「你知道的，他們又有了新的說法」，「都是不同的謠言，新的說法是川普總統已經將總統職位讓給了伊隆‧馬斯克。不，這並沒有發生中。」

川普不得不談到馬斯克的權力，這代表在川普距離上任還有一個月之際，馬斯克這位世界首富已經對新政府展現出異常的影響力。

川普已經任命馬斯克擔任「政府效率部」領導人，負責削減政府成本並鬆綁監管的計計畫。該部門並非是正式政府部門，而是在馬斯克的SpaceX華盛頓辦公室運作的小團隊。

不過，川普對馬斯克的任命引發利益衝突的批評，因為馬斯克的許多企業，包括電動車廠特斯拉、隧道挖掘業者Boring、火箭發射公司SpaceX及其姊妹衛星公司Starlink，都受到聯邦政府監管並獲得聯邦合約。

馬斯克也是上周國會預算妥協的早期且公開的反對者，他在自家社群平台 X 上強力批評這項法案，其中許多內容具有誤導性。這項法案最終未能通過，但被一個精簡版取代，使美國政府避免關門。

川普一直對馬斯克的科技長才感到讚嘆，還歸功馬斯克協助他贏得賓州。馬斯克向支持川普的政治行動委員會捐款總計2.385億美元，成為美國選舉中最大個人捐款者。

川普在保守派青年團體「Turning Point USA」的集會上表示：「有這樣我們能夠依靠的聰明人不是很好嗎？我們不希望這樣嗎？」

但川普繼續說，「不過，不，他當不了總統，我能告訴你這點。我是安全的，你知道為什麼嗎？他當不了的。他不是在這個國家出生，哈哈哈。」

馬斯克出生在南非，而美國憲法規定，總統候選人必須是在美國出生的公民。

川普 美國大選

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