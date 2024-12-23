川普暗示上任初期就與普亭會晤 不甩與馬斯克被挑撥：他當不了總統

美國候任總統川普22日出席亞利桑納州鳳凰城一場集會活動，這是川普勝選後首度發表類似造勢演說，他透露不排除上任初期提前與俄羅斯總統普亭會晤，也回應科技富豪馬斯克或許成為「實質總統」的質疑。

在這場由非營利保守組織「美國轉捩點」（Turning Point USA）主辦的活動上，川普演說內容與他選前造勢的主張大部分吻合；他強調想盡快結束俄烏戰爭，並回應普亭在年終記者會上有關「準備好」與川普對話部分，暗示可能會在上任初期與普亭會晤。

川普說，「普亭總統說希望盡快與我會晤，不過我們要等等，等我們結束俄烏戰爭」。

其次，上周馬斯克組織跨黨撥款法案後，遭民主黨質疑對國家政務與日俱增的影響力，甚至調侃稱「總統馬斯克」。

對此，川普力挺馬斯克，稱讚馬斯克「做得非常出色」；而川普否認將總統職務交給馬斯克之外，他還掛保證說：「馬斯克不會成為總統......而且我很安全，知道為什麼嗎？他不能成為美國總統，他不是在這個國家出生。」

馬斯克出生於南非，高中畢業後到加拿大求學，母親是加拿大人，父親是英國裔南非人。

除此之外，川普在演說中再次表達願意讓TikTok繼續在美國營運的開放立場；此前美國最高法院同意審理是否維持對TikTok的禁令。