川普：兩岸攸關世界和平 安倍遺孀指「川普不想戰爭」

日本讀賣新聞廿二日報導，美國總統當選人川普和妻子梅蘭妮亞十五日在川普的佛州海湖莊園招待前年七月遇刺身亡的日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠。川普當時提到，為了世界和平，中國大陸與台灣是重大問題。

日媒最早披露川普夫婦十五日晚間宴請安倍昭惠曾談「台灣有事」話題的，是廿一日刊登的產經新聞報導，但僅止於此。

前述晚宴時，聊到和中國及台灣有關的全球與區域安全環境議題。讀賣報導說，這顯示川普新政府會重視因應台灣情勢的態度；在中國持續加強對台灣施加軍事壓力下，日美政府正對台灣有事提高警戒。

席間三人還提到俄羅斯入侵烏克蘭及中東等國際情勢，並回憶安倍晉三在世時的往事。對俄烏戰爭，川普又一次示意他想要停戰談判，也說他十二月上旬曾在巴黎和烏克蘭總統澤倫斯基會談時表明，他想要這場戰爭馬上結束。

晚宴當天梅蘭妮亞就在社群媒體Ｘ寫道，很榮幸再度在海湖莊園招待安倍昭惠，「我們深情懷念安倍」，並對他留下的卓越成就致敬。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，這場晚宴並非透過官方管道，而是雙方直接聯繫後安排。

安倍昭惠廿二日也在東京舉行的「日本李登輝之友會」忘年會中發表演說。日媒報導，她演說時並未透露前述在海湖莊園的交談內容，只說「是場很好的晚宴」，川普給她的印象，她認為川普是「不想戰爭的人」。安倍昭惠在演說中提到，「台灣有事就是日本有事」是安倍晉三的主張，她更希望找到一條「不要有事」路徑。

對川普外交手腕抱有期待的安倍昭惠表示，希望川普接下來能引導世界走向和平。她回憶二○一九年五月川普第一個總統任期，川普國是訪日時，美日「第一夫妻」在東京六本木餐敘。當時川普說，二戰期間美日交戰，若那時兩國領袖分別是「我與晉三」，「就一定不會發生戰爭」。

川普與安倍私交甚篤，川普二○一六年首度當選總統後，第一個和他會面的外國領袖就是安倍。華府智庫外交關係協會（ＣＦＲ）研究員史密斯曾對紐約時報形容，川普把安倍晉三當成哥兒們及朋友。

自民黨籍日相石破茂原本希望十一月訪南美洲後，能順訪美國跟川普會面。但川普方面指稱，他在明年就任前，原則上不會與各國領袖會談。惟在安倍昭惠訪美後，川普不久就在海湖莊園記者會說「很想見」石破，「應該會見面吧」，若日方希望，那就見面，且他對日相懷有很大敬意，並託安倍昭惠將他親筆簽名及題有ＰＥＡＣＥ（和平）的川普攝影集致贈石破。