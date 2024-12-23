FT：川普上任首日退出 WHO 恐造成「毀滅性」衝擊

英國金融時報（FT）報導，美國總統當選人川普的政權交接團隊正在推動，在新政府上任第一天就讓美國退出世界衛生組織（WHO），專家警告此舉將對全球公衛造成「毀滅性」的衝擊。

報導指出，川普交接團隊的成員最已告知專家，有意在川普明年1月20日上任時，便宣布退出WHO，可能讓WHO失去最大的資金來源，回應新冠疫情等公共衛生危機的能力也受衝擊。但他說，他不確定川普是否會以退出WTO為優先政策。川普交接團隊並未直接評論可能退出WHO的事宜，WHO也未評論。

Georgetown Law全球健康教授高思汀（Lawrence Gostin）指出，美國將讓全球保健資金與領導出現重大缺口，「我認為沒人能補得上」，川普團隊計劃在「上任第一天」就退出，將對全球公衛將具「毀滅性」影響。

美國是WHO的最大單一捐贈者，提供WHO在2022-2023年資金的約16%。高思汀警告，若美國退出，WHO將「非常拮据」，因為歐洲國家不太可能加碼提供資金，中國大陸則可能試著擴大影響力，鞏固在全球公衛政策的領導地位。

2020年在新冠疫情蔓延時，時任總統的川普曾指控WHO在中國大陸掌控之下，並且啟動退出WHO的流程，但這個流程從未完成，現任總統拜登在2021年上任第一天就恢復和WHO的關係。

專家透露，川普團隊的部分成員已告知他們，若這回立刻啟動退出WHO的流程，處理速度將快得多。曾在拜登政府擔任新冠疫情因應協調官的吉哈（Ashish Jha）說，川普交接團隊會希望川普上任第一天就退出WHO，是因為具備扭轉拜登上任首日施政的「象徵意義」。

吉哈說，川普團隊決策圈有許多人不信任WHO，儘管部分團隊成員可能希望留在WHO並推動改革，但目前切斷關係陣營占上風。他表示，WHO等機構是全球合作開發並分配疫苗的關鍵，「若你退出這些機構，下次疫情爆發時將一無所悉」。

另據日本讀賣新聞報導，川普夫婦15日在佛州自宅，宴請日本已故前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠時，曾討論兩岸議題等全球情勢，認為台海局勢牽動世界和平，展現出新政府將重視因應台灣情勢的態度。