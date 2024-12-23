FT：川普上任首日退出 WHO 恐造成「毀滅性」衝擊

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
英國金融時報報導，美國總統當選人川普在新政府上任第一天就讓美國退出世界衛生組織。（美聯社）
英國金融時報報導，美國總統當選人川普在新政府上任第一天就讓美國退出世界衛生組織。（美聯社）

英國金融時報（FT）報導，美國總統當選人川普的政權交接團隊正在推動，在新政府上任第一天就讓美國退出世界衛生組織（WHO），專家警告此舉將對全球公衛造成「毀滅性」的衝擊。

報導指出，川普交接團隊的成員最已告知專家，有意在川普明年1月20日上任時，便宣布退出WHO，可能讓WHO失去最大的資金來源，回應新冠疫情等公共衛生危機的能力也受衝擊。但他說，他不確定川普是否會以退出WTO為優先政策。川普交接團隊並未直接評論可能退出WHO的事宜，WHO也未評論。

Georgetown Law全球健康教授高思汀（Lawrence Gostin）指出，美國將讓全球保健資金與領導出現重大缺口，「我認為沒人能補得上」，川普團隊計劃在「上任第一天」就退出，將對全球公衛將具「毀滅性」影響。

美國是WHO的最大單一捐贈者，提供WHO在2022-2023年資金的約16%。高思汀警告，若美國退出，WHO將「非常拮据」，因為歐洲國家不太可能加碼提供資金，中國大陸則可能試著擴大影響力，鞏固在全球公衛政策的領導地位。

2020年在新冠疫情蔓延時，時任總統的川普曾指控WHO在中國大陸掌控之下，並且啟動退出WHO的流程，但這個流程從未完成，現任總統拜登在2021年上任第一天就恢復和WHO的關係。

專家透露，川普團隊的部分成員已告知他們，若這回立刻啟動退出WHO的流程，處理速度將快得多。曾在拜登政府擔任新冠疫情因應協調官的吉哈（Ashish Jha）說，川普交接團隊會希望川普上任第一天就退出WHO，是因為具備扭轉拜登上任首日施政的「象徵意義」。

吉哈說，川普團隊決策圈有許多人不信任WHO，儘管部分團隊成員可能希望留在WHO並推動改革，但目前切斷關係陣營占上風。他表示，WHO等機構是全球合作開發並分配疫苗的關鍵，「若你退出這些機構，下次疫情爆發時將一無所悉」。

另據日本讀賣新聞報導，川普夫婦15日在佛州自宅，宴請日本已故前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠時，曾討論兩岸議題等全球情勢，認為台海局勢牽動世界和平，展現出新政府將重視因應台灣情勢的態度。

川普 美國大選

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