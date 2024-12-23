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美實境秀製作人 獲派「英特使」

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
美國總統當選人川普（右）將指派實境秀製作人柏奈特（左）為美國的英國特使。（美聯社）
美國總統當選人川普（右）將指派實境秀製作人柏奈特（左）為美國的英國特使。（美聯社）

川普廿一日在真實社群寫道，將指派他曾出演的美國實境秀「誰是接班人」製作人柏奈特為美國的英國「特使」。特使與大使不同，川普十二月已宣布將指派共和黨金主、億萬富豪史蒂芬斯為美國駐英大使。

川普稱讚柏奈特「在電視圈與商界的卓越職涯，獨特地給予（英國特使）此一重要角色外交敏銳度及國際辨識度這兩大特質」。

川普說，柏奈特的英國特使工作範圍在於鞏固美英外交，聚焦兩國擁有共同利益的各個領域，例如貿易、投資機會及文化交流。

六十四歲的電視製作人柏奈特曾榮獲艾美獎，出生倫敦的他推出實境秀「我要活下去」，自二○○○年以來在美國歷久彌新。他還製作「創業鯊魚幫」與「美國好聲音」等節目。

但其中於二○○四年首播、共播出十五季的美國國家廣播公司（ＮＢＣ）實境秀「誰是接班人」，咸被認為是川普二○一五年投入總統選戰前，讓他成為全美家喻戶曉名人的關鍵，讓全美閱聽人重新認識他。

柏奈特二○一八年在「紐約客」周刊寫道，「誰是接班人」重新神話了川普，而且範圍擴大，讓他搖身一變為美國的成功偶像。

特使通常由總統挑選，負責中東等全球傳統熱點地區。川普曾稱，想要魏科夫擔任他的中東問題特使。路透九日報導，魏科夫將在川普新政府上路後出任該職位。魏科夫則說他希望並祈求川普明年就任前，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯就能與以色列達成停火協議。

美英兩國關係特殊，英國是美國最堅定的全球盟友之一，但英國通常不是美國指派特使這種職位的候選國。

紐約時報廿一日報導，尚不清楚柏奈特未來的特使角色是否會需要聯邦參議院批准，而且明年共和黨就擁有參院多數席次，這讓川普及參院能自行決定柏奈特是否符合相關標準。

川普 美國大選

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