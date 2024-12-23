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韓財閥密會川普 拒曝談話內容

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

韓媒報導，南韓「新世界集團」會長鄭溶鎮在川普長子小川普牽線下，自十六至廿一日造訪川普住所海湖莊園，期間曾和川普交談十至十五分鐘，並一起用餐，就多項話題交換意見。

但鄭溶鎮表示，難以對外透露具體內容，至於川普是否曾提到與南韓有關內容，鄭溶鎮則聲稱「並未提及特別的內容」。該集團以百貨業為主，與三星集團關係密切。

鄭溶鎮直至廿一日上午都待在海湖莊園，當天才從亞特蘭大國際機場啟程返韓。搭機前韓聯社記者問他是否拜會川普，鄭溶鎮便做出前述回應。鄭溶鎮還說，川普問了他幾個問題，具體內容不宜透露。就川普是否提及韓美防衛費分攤、對韓加徵關稅等事宜，鄭溶鎮說難以透露具體內容，「即便川普問我那些問題，我也沒資格回答」。

對財界希望鄭溶鎮在南韓與川普間搭橋一說，鄭謹慎表示「我如何能發揮這種作用？」被問及南韓政府是否透過他向川普傳遞資訊時，鄭溶鎮否認。

鄭溶鎮這次應小川普邀請訪問海湖莊園，原定停留四天，結果延長至六天。鄭溶鎮說，此行與小川普就多個潛在項目交換意見，小川普還為鄭溶鎮介紹多位人士，「我和他們一起討論工作」。被問及是否會見川普的親信或其競選團隊成員，鄭溶鎮表示肯定，但說不宜公開具體會見對象。

川普 美國大選

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