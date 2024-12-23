傳川普上任當天 美將退出WHO

英國金融時報廿二日報導，幾位專家指稱，美國總統當選人川普的政權交接小組正推動明年一月廿日川普上台當天，讓美國退出世界衛生組織（ＷＨＯ）。這些專家示警，美國退出該組織將對全球衛生及健康帶來災難性衝擊。

川普交接小組幾位成員向前述專家表明，有意在川普就職當天宣布退出ＷＨＯ。美國是ＷＨＯ最大的單一捐助國，在前年至去年提供約一成六ＷＨＯ資金。

美國喬治城大學法律中心全球衛生法律教授高斯丁說，美國退出ＷＨＯ會使全球衛生的資金籌措和領導地位留下巨大空缺，「我看不出有人將填補該缺口」。

ＷＨＯ因應新冠疫情這類公衛危機的能力，將因美國退出受損；高斯丁說，ＷＨＯ將得非常拮据度日，應對衛生緊急事件會陷苦戰，也將需要大量裁減其科學人員。高斯丁還警告，歐洲國家不太可能在美國退出後增加提供ＷＨＯ資金，中國大陸可能嘗試施加更大影響力，「退出（ＷＨＯ）會將領導地位讓給中國，這不會是明智舉動」。

川普已點名幾位政治盟友擔任衛生要職，包括疫苗懷疑論者小羅勃甘迺迪將擔任衛生部長，有關美國與ＷＨＯ關係的爭論隨後產生。但高斯丁說，他不確定川普本人是否會將立即退出ＷＨＯ的優先程度，看得像其團隊部分成員這麼高。

川普上次執政時，在二○二○年啟動退出ＷＨＯ的程序，當時新冠蔓延，川普指稱該組織受中國控制。該程序未曾完成，繼任的總統拜登即在二○二一年一月就任當天重啟和ＷＨＯ的關係。幾位專家得知，川普團隊部分人士希望在立即啟動退出程序後，讓這次行動大幅加速。

拜登的前白宮新冠防疫協調官、布朗大學公衛學院院長吉哈說，川普的交接小組希望上任當天退出ＷＨＯ，因為此舉推翻拜登就任首日的做法，具象徵意涵。將進入川普新政府核心的許多人士不信任ＷＨＯ，盼第一天就象徵性展示他們要退出。

吉哈透露，川普團隊有些人希望留在ＷＨＯ並推動其改革，但主張退出的那一派在爭論中勝出。吉哈警告，ＷＨＯ這類組織在疫苗研發的全球合作與分配，以及衛生緊急事件期間的治療方法上舉足輕重；若不參與這些機構，下次疫情爆發時就無法密切留意相關訊息。

川普政權交接小組未直接對此消息置評。但一位知情人士說，「同樣那個我們在第一任期退出的ＷＨＯ嗎？看來我們不會很在意他們有什麼要說」。

ＷＨＯ也未對此置評。該組織祕書長譚德塞十二月稍早說，該組織希望與美國決策者成為夥伴、準備好合作，「我相信美方領袖理解，除非世界其他地方安全，美國無法安全」。