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恐帶來「災難性」衝擊！FT：川普團隊計劃新政府上任首日退出WHO

中央社／ 倫敦22日綜合外電報導
「金融時報」報導，專家表示，美國總統當選人川普的交接團隊正推動於新政府上任首日，讓美國退出世界衛生組織（WHO），這將對全球衛生帶來「災難性」的衝擊。路透
「金融時報」報導，專家表示，美國總統當選人川普的交接團隊正推動於新政府上任首日，讓美國退出世界衛生組織（WHO），這將對全球衛生帶來「災難性」的衝擊。路透

「金融時報」報導，專家表示，美國總統當選人川普的交接團隊正推動於新政府上任首日，讓美國退出世界衛生組織（WHO），這將對全球衛生帶來「災難性」的衝擊。

根據金融時報（Financial Times），川普（Donald Trump）交接團隊成員告訴這些專家，他們有意於川普明年1月20日就職當天，讓美國宣布退出世衛，此舉將使世衛頓失最大資金來源，並損害世衛因應像是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）等公衛危機的能力。

美國喬治城大學（Georgetown University）全球衛生法律教授高斯丁（Lawrence Gostin）表示，美國退出世衛將使全球衛生界出現龐大資金缺口和領導空窗，而且沒有國家會接替補上；世衛將難以應對衛生緊急事件，且將須大幅刪減科研人員員額。

高斯丁並示警，假如美國退出世衛，中國可能會嘗試發揮更多影響力。

川普已宣布將提名疫苗懷疑論者小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）等盟友執掌新政府衛生機構。不過高斯丁表示，他不確定川普是否跟部分交接團隊成員一樣，把立即退出世衛的優先順序排在前面。

白宮COVID-19應對協調官、現為美國布朗大學（Brown University）公衛學院院長的吉哈（Ashish Jha）表示，世衛等機構是全球疫苗研發、分配及其他治療方法的關鍵，如果不參與這些機構，下次爆發疫情時，美國將難以了解最新狀況。

川普交接團隊未直接評論可能退出世衛一事，世衛也未置評。

美國是世衛最大單一捐助國，2022至2023年資助金額占世衛整體資金16%左右。

2020年COVID-19疫情擴散之際，川普曾啟動程序退出世衛，指控世衛受到中國控制。但這個程序從未完成，繼任的民主黨籍總統拜登（Joe Biden）2021年上任首日便重新開始與世衛的關係。

WHO 公衛 團隊 川普 白宮 美國大選

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