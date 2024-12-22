FT：川普團隊計劃「上任第一天」就退出WHO

英國金融時報（FT）報導，美國總統當選人川普的政權交接團隊正在推動，在新政府上任第一天就讓美國退出世界衛生組織（WHO），專家警告此舉將對全球公衛造成「毀滅性」的衝擊。

報導指出，川普交接團隊的成員最已告知專家，有意在川普明年1月20日上任時，便宣布退出WHO，可能讓WHO失去最大的資金來源，回應新冠疫情等公共衛生危機的能力也受衝擊。

Georgetown Law全球健康教授Lawrence Gostin指出，美國將讓全球保健資金與領導出現重大缺口，「我認為沒人能補得上」，川普團隊計劃在「上任第一天」就退出，將對全球公衛將具「毀滅性」影響。

美國是WHO的最大單一捐贈者，提供WHO在2022-2023年資金的約16%。