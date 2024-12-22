休士頓火箭老闆任美駐義大利大使！川普欽點身價3600億餐飲大亨

美國候任總統川普21日在自家社群宣布，由美國職籃（NBA）休士頓火箭老闆、餐飲大亨費提塔（ Tilman Fertitta）出任美國駐義大利大使。

川普在聲明中稱讚費提塔是一名成就卓著的企業家，他創立並打造美國最頂尖的娛樂和房地產公司之一，並雇用了約5萬名美國人。

川普說，「費提塔長期透過慈善活動回饋社會，是休士頓大學董事會任職時間最長的主席，更擁有休士頓火箭隊，恭喜他的家庭！」

每日郵報引述富比士報導，67歲費提塔自2017年至今長期擁有火箭隊，目前身價為109億美元（約台幣3592億元）。

費提塔以連鎖餐廳Landry's發家致富，旗下包含賭場、飯店和餐館，出生於德州，但有義大利西西里血統。