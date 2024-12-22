快訊

大彎北段商業區被當大直豪宅賣 代銷露餡建商判賠百萬

變得不蓬鬆、吸水性也變差？廚房常見2物品讓毛巾再度柔軟

日媒：川普認為中國與台灣是重大問題

中央社／ 東京22日綜合外電報導
準總統川普。(美聯社)
準總統川普。(美聯社)

日本讀賣新聞今天報導，美國總統當選人川普考量到「台灣有事」（台灣發生事態）表示，「為了世界和平，中國與台灣是重大問題」，展現出美國新政府將重視因應台灣情勢的態度。

川普（Donald Trump）日前與日本已故前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠會面時，曾以有關中國與台灣的安全保障環境作為議題進行討論。

讀賣採訪幾位相關人士獲知上述訊息。美國當地時間12月15日，川普夫婦在佛州自宅宴請安倍昭惠，雙方話題除回憶安倍晉三外，也涵蓋包括台灣在內的全球情勢。

有關俄羅斯入侵烏克蘭，川普在這場晚宴中再度表達推動停戰談判的意願，並說明日前在法國巴黎與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會談時，曾敦促立刻結束戰爭。

川普也在託安倍昭惠帶給日本首相石破茂的個人攝影集內，親筆寫下PEACE（和平）。

中國正加強對台灣軍事壓力，日本與美國政府持續對「台灣有事」提高警戒。日本前首相岸田文雄與美國總統拜登日前舉行的領袖會談上，曾就有關台灣海峽和平與穩定重要性進行確認，未來石破能不能和川普共享對台灣情勢的理解將成外界關注焦點。

有關與石破舉行領袖會談一事，川普已向日本方面表示，時間點可能會在2025年1月20日就職典禮前的1月中旬。

台灣海峽 川普 日本 美國

延伸閱讀

外銀：川普2.0發酵 估明年Fed降息空間僅2碼

川普即將上任 澤倫斯基罕見披露與CIA局長會晤

關稅威脅逼近！大陸經濟最後成長引擎明年恐熄火

比特幣 站回97,000美元

相關新聞

川普內定艾美獎製作人當英國特使！曾製作誰是接班人、好聲音

美國候任總統川普21日宣布提名伯內特（Mark Burnett）擔任英國特使，他是一名英國籍電視製作人，曾經擔任川普真人...

屁幣當道、槓桿型ETF盛行 美投機泡沫現況如1999年再現

川普勝選以來風險性資產漲翻天，紛紛跨越整數里程碑，教人不注意也難，例如上周那斯達克綜合指數漲破2萬點，比特幣也衝上10萬...

川普轟巴拿馬運河敲竹槓！要求降低過境運費 「否則歸還美國」

彭博資訊報導，美國候任總統川普21日表示，巴拿馬運河對美國海軍和商船「敲竹槓」，並要求降低過境通行費用，否則巴拿馬應該將...

日媒：川普認為中國與台灣是重大問題

日本讀賣新聞今天報導，美國總統當選人川普考量到「台灣有事」（台灣發生事態）表示，「為了世界和平，中國與台灣是重大問題」，...

美媒：韓國瑜將率大團 賀川普就職

美媒Politico廿日引述三位知情人士報導，美國總統當選人川普預定明年一月廿日就任，台灣政府將派立法院長韓國瑜率大規模...

金融時報：川普要北約 國防開支占GDP 5%

英國金融時報廿日報導，美國總統當選人川普的團隊對歐洲官員說，川普將要求北約（ＮＡＴＯ）國家的國防開支增至國內生產毛額（Ｇ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。