快訊

張惠妹大巨蛋唱三天三夜 里長驚像地震：電梯燈晃門嘎響

MLB／25年狂跑1406盜 大聯盟生涯盜壘王韓德森65歲離世

屏東角頭「鴨頭」遭狙9槍亡 警緝凶揪不出幕後藏鏡人

川普轟巴拿馬運河敲竹槓！要求降低過境運費 「否則歸還美國」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
一艘貨船在10月7日行經巴拿馬運河。法新社
一艘貨船在10月7日行經巴拿馬運河。法新社

彭博資訊報導，美國候任總統川普21日表示，巴拿馬運河對美國海軍和商船「敲竹槓」，並要求降低過境通行費用，否則巴拿馬應該將運河歸還給美國。

川普在自家社群發文稱，「巴拿馬對美國徵收費用是荒謬的，尤其考慮到美國對巴拿馬施予的極大慷慨，這種對美國的完全『剝奪』將立即停止」。

美國是巴拿馬運河最大的客戶，每年約有四分之三的貨物過境。然而，長期乾旱影響大西洋和太平洋間運送船隻的能力。白宮國家經濟委員會布蘭納德（Lael Brainard）上周表示，這些干擾加劇供應鏈壓力，推動通膨上升。

巴拿馬運河管理局20日表示，2024財年為巴拿馬國庫貢獻24.7億美元，這是連續第2年下降。

美國在1914年完成經中美洲地峽的82公里巴拿馬運河，但根據1977年前總統卡特簽署的條約，於1999年將運河交還給巴拿馬，這項舉措被川普稱為愚蠢。

川普在貼文中暗示，巴拿馬運河有落入錯誤之手的風險，表示不該由中國管理。中國是巴拿馬運河的第二大客戶，一家位於香港的中國公司控制運河附近5個港口中的2個。

川普說，「不是為了其他人的利益而交出的，而只是作為與我們和巴拿馬合作的象徵。如果這一慷慨捐贈的道德和法律原則未獲遵守，我們將要求將巴拿馬運河完全無條件地歸還給我們。巴拿馬官員，請以此為鑑！」

駐華府的巴拿馬大使館尚未回應置評。

客戶 川普 巴拿馬運河 美國

延伸閱讀

調查：多數波蘭人支持烏克蘭失去部分領土換取停戰

關稅威脅逼近！大陸經濟最後成長引擎明年恐熄火

比特幣 站回97,000美元

金融時報：川普要北約 國防開支占GDP 5%

相關新聞

川普內定艾美獎製作人當英國特使！曾製作誰是接班人、好聲音

美國候任總統川普21日宣布提名伯內特（Mark Burnett）擔任英國特使，他是一名英國籍電視製作人，曾經擔任川普真人...

屁幣當道、槓桿型ETF盛行 美投機泡沫現況如1999年再現

川普勝選以來風險性資產漲翻天，紛紛跨越整數里程碑，教人不注意也難，例如上周那斯達克綜合指數漲破2萬點，比特幣也衝上10萬...

川普轟巴拿馬運河敲竹槓！要求降低過境運費 「否則歸還美國」

彭博資訊報導，美國候任總統川普21日表示，巴拿馬運河對美國海軍和商船「敲竹槓」，並要求降低過境通行費用，否則巴拿馬應該將...

美媒：韓國瑜將率大團 賀川普就職

美媒Politico廿日引述三位知情人士報導，美國總統當選人川普預定明年一月廿日就任，台灣政府將派立法院長韓國瑜率大規模...

金融時報：川普要北約 國防開支占GDP 5%

英國金融時報廿日報導，美國總統當選人川普的團隊對歐洲官員說，川普將要求北約（ＮＡＴＯ）國家的國防開支增至國內生產毛額（Ｇ...

川普要議長強生硬起來

美國總統當選人川普十九日接受福斯新聞專訪時說，共和黨籍聯邦眾議院議長強生若果決行動，對政府開支法案採強硬立場，就能輕鬆繼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。