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川普內定艾美獎製作人當英國特使！曾製作誰是接班人、好聲音

川普內定艾美獎製作人當英國特使！曾製作誰是接班人、好聲音

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
2017年電視製作人伯內特（左）與時任總統川普（右）。美聯社
2017年電視製作人伯內特（左）與時任總統川普（右）。美聯社

美國候任總統川普21日宣布提名伯內特（Mark Burnett）擔任英國特使，他是一名英國籍電視製作人，曾經擔任川普真人秀節目《誰是接班人》（The Apprentice）的製作人。

川普21日在自家社群發表聲明，大讚64歲伯內特，「憑藉在電視製作和商業領域的傑出職業生涯」，為這個重要職位帶來獨特的交智慧與國際認可。

川普接著提到伯內特創作和製作的多個節目，包含Survivor、Shark Tank與The Voice（好聲音），其中最著名的《誰是接班人》由川普主持，從2004年播出至2017年。

伯內特也是米高梅全球電視集團的前總裁，曾經拿下13座艾美獎。

川普表示，伯內特將致力加強外交，重點關注貿易、投資機會和文化交流等。

衛報提到，這次人事任命不須經過參議院批准；而川普此前已經任命共和黨大金主史蒂芬斯（Warren Stephens）出任駐英大使。

衛報描述，川普再次內定缺乏外交和外交政策經驗的人選，包含最近任命美式足球員擔任巴哈馬大使、女婿庫許納父親出任駐法大使，還有長子小唐納的未婚妻擔任駐希臘大使。

川普 社群 英國 電視

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記者顏伶如／綜合報導

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