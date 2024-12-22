金融時報：川普要北約 國防開支占GDP 5%

英國金融時報廿日報導，美國總統當選人川普的團隊對歐洲官員說，川普將要求北約（NATO）國家的國防開支增至國內生產毛額（GDP）百分之五。但他也計畫明年一月就任後，持續提供軍援給烏克蘭。

幾位對前述會談知情的人士指稱，幾位跟川普最接近的外交政策幕僚十二月在與歐洲國家高官討論時，和這些高官分享川普此一意向。

在川普即將回歸白宮前夕，該報導稱，他要確立自己對歐洲及俄羅斯入侵烏克蘭的政策。

由於和川普在總統選戰時的言論不同，他未來將繼續軍援烏克蘭的意向會鼓舞美國友邦，這些友邦很擔憂少了華府的支持力道，他們支持與保護烏克蘭的能力會不足夠。

但與此同時，川普也要求北約國家提高國防開支到GDP占比的百分之五，即目前GDP占比百分之二目標的二倍多。

一位人士表示，據了解川普將勉強接受GDP占比的百分之三點五，他此前也正計畫將明確地把增加國防開支，與提供美國更優惠的貿易條件掛鉤。另一位歐洲官員則說，「我們顯然正談到GDP占比的百分之三或更高」。

為因應川普2.0，北約國家已在六月舉行的高峰會中，商討將國防開支目標增至GDP占比的百分之三。惟諸多會員國的政府，仍擔憂如此一來將需要做出困難的財政決定。