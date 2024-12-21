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美媒爆台灣將派大型代表團出席川普就職典禮！凸顯台灣的不安感

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統當選人川普將於明年1月就任。法新社
美國總統當選人川普將於明年1月就任。法新社

美國總統當選人川普將於明年1月就任，美國政治新聞網Politico報導，台灣計畫派出由國民黨籍立法院院長韓國瑜領軍的大型代表團，前往華府參加就職典禮，分析稱此舉凸顯台灣對川普重返白宮對台影響感到不安。

據3名知情人士透露，台灣計畫派出由國民黨籍立法院院長韓國瑜領軍的大型代表團，參加川普的就職典禮，具體人數不明，但顯然規模龐大，尚不清楚是否超過台灣過去派往參加歷任美國總統就職的代表團人數。

報導指出，此舉凸顯台灣對川普重返白宮對台影響感到不安。川普一方面批評台灣，一方面支持對中強硬政策，令台灣官員難以捉摸他未來兩岸政策走向。

文中提到，台灣代表團參加典禮須在外交上維持巧妙平衡，因中國官員不滿台美官員有任何接觸，認為這破壞所謂一中原則。

儘管如此，前美國在台協會（AIT）處長楊甦棣（Stephen Young）指出，不論白宮由誰掌控，歷屆台灣政府在「處理美國政治使其對台有利」的工作上表現出色，包括強調台灣作為商業夥伴及民主盟友的價值。

對此，台灣駐美代表處拒絕置評，中國駐美大使館未回應置評請求。

川普 美國大選

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