川普要求歐盟買美國油、氣

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

美國總統當選人川普20日再度對貿易夥伴發出關稅威脅，揚言歐盟必須透過向美國購買石油和天然氣，來降低與美國間的貿易逆差，否則將面臨關稅。

川普於美國時間20日凌晨在他的Truth Social社群平台上發文寫道：「我已告訴歐盟，它們必須透過大規模購買我們的石油和天然氣，來消弭它們與美國間的龐大逆差。否則就對其全面課徵關稅。」

據美國官方數據，美國與歐盟間的商品和服務貿易逆差在2022年為1,313億美元。美國是歐盟商品2023年最大出口目的地，占歐盟19.7%的出口。

川普已向美國許多貿易夥伴國威脅實施大規模關稅，包括中國大陸、墨西哥和加拿大，這也是他總統大選競選活動的主打政見之一。

美國已是歐盟最大液化天然氣（LNG）供應國，但有一個國家的天然氣至今仍在歐盟市場穩居第二，那就是俄羅斯。由於俄烏戰爭戰火不斷，歐盟官員一直想方設法要抑制俄國LNG的地位。

歐盟執委會主席范德賴恩上月在與川普通話後曾經拋出構想，可用從美國進口的LNG取代俄國的LNG。

范德賴恩說：「LNG是我們提及的主題之一。我們仍然透過俄國、從俄國取得大量LNG。為何我們不用美國LNG取代它，美國的比俄國的更便宜，將能壓低我們的能源價格。」

不過，歐盟仍已為與美國展開貿易戰做好準備。歐盟新的反脅迫工具強化了歐盟的貿易防衛，並讓歐盟執委會能透過實施關稅或其他懲罰性措施，來因應這種出於政治目的的限制。

川普 美國大選

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