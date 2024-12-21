美政府又面臨關門危機 眾院未通過川普支持的臨時開支法案

共和黨主導的眾議院19日晚間未能投票通過川普支持的臨時開支法案，導致聯邦政府的資金即將在當地時間20日晚間用罄，最快21日局部停擺。川普堅持不管任何版本的臨時開支法案，都必須包括提高舉債上限，但數十位共和黨籍眾議員加入民主黨行列，投下反對票。

美國國會9月通過的臨時開支法案將在20日到期，若未通過新的開支法案，聯邦政府多項職務將因缺乏資金而停擺。美國國會兩黨原本已達成延長臨時開支法案的協議，但在此次投票的前一天，強生先提出了一項權宜開支方案，卻被川普和他任命要負責提高政府效率的馬斯克棄之如敝屣。

川普18日呼籲共和黨人翻案，眾院議長強生倉促更改內容，拿掉好幾個條款並添加一條為期兩年的債務上限擴張以迎合川普，好讓他的減稅政策能順利推行。

這項經修訂的新提案提議為政府延長提供三個月的資金，為農民提供超過1,000億美元的救災援助，同時取消一系其他條款，例如在中國大陸投資的限制和911醫療保健基金等。這份議案還包括了暫停聯邦債務上限兩年的內容。

結果是眾院19日以235張反對票壓過174張贊成票，拒絕通過這項最新臨時開支法案。

共和黨掌握眾議院多數席次，本可輕易通過這項法案，但有38位共和黨籍眾議員跑票，顯示連自家人都不挺川普支持的臨時開支法案。

川普堅持，應該取消、或延長舉債上限到2029年。不過，議員沒打算在幾個月內解決債限問題，民主黨更無意響應川普。

這導致川普雖然還沒就職上台，但他第一任期時的政府關門危機卻可能重新上演。每個聯邦機構都會制定各自的因應計畫，但基本上任何被視為非必要的政府運作都會停擺，數十萬名聯邦雇員的工作將受影響。

有時公務員會被迫休無薪假，直到政府恢復運作；也有的人可能會繼續工作，但預計要到政府重新開門後才會拿到全額薪資。

華盛頓郵報指出，馬斯克從未當選過公職，今年7月川普遭暗殺未遂前他甚至沒公開支持對方。

但在川普競選後期與當選後，馬斯克卻儼然成能左右川普的核心，批評者索性再為馬斯克冠上「影子美國總統」新銜。