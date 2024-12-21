川普要議長強生硬起來

美國總統當選人川普十九日接受福斯新聞專訪時說，共和黨籍聯邦眾議院議長強生若果決行動，對政府開支法案採強硬立場，就能輕鬆繼續當議長。

川普受訪時揚言，任何人支持未包含處理舉債上限的法案，未來黨內初選提名時將受到挑戰甚至唾棄。肯塔基州共和黨籍聯邦參議員保羅與喬治亞州共和黨籍聯邦眾議員格林隨即附和，提議讓帶頭反對開支法案協議又力挺川普的科技富豪馬斯克出任眾院議長。美國憲法並未要求該職位必須由民選公職人員擔任。

美媒Politico十九日報導，聯邦機構本周才開始向川普的過渡團隊簡報，比四年前拜登團隊晚一個多月。若聯邦政府關門，這些機構大多數工作人員恐被迫休無薪假，川普團隊將難以取得文件、拖慢已延期的準備工作。一位美國國務院官員透露，聯邦工作人員十九日收到政府關閉的指引，不包括與川普團隊交接工作的資訊。

若政府關門，大多數聯邦員工將禁止與川普交接人員會面、也不能通過電話或私人電郵與他們溝通。一些員工可依「反超支法」被指定為必要人員，避免這種強制休假，但前代理勞工部長、處理過三任民主黨籍總統交接工作的哈里斯說，大多數交接活動不會動用這種方法，除了若干國安人員。即使政府關門，很少人預計會持續到明年的就職大典，但立法者和有交接經驗的人士指出，就算只是短期中斷也可能影響準備工作。