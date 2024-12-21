共和黨人倒戈 美開支法案未過

美國總統當選人川普支持的共和黨版臨時開支法案，十九日在聯邦眾議院表決受挫，一百七十四票贊成、二百卅五票反對，一票棄權，聯邦政府廿一日起恐關門。

川普則堅持不管任何版本的臨時開支法案，都必須包括提高聯邦舉債上限，但數十位共和黨籍眾議員投下反對票。

修改後的臨時開支法案，將為聯邦政府預算延長三個月，提供一千億美元作為天災援助與農民補貼，國家舉債上限暫停兩年。但原版法案的若干條款則被刪除，例如限制投資中國大陸以及對藥品給付管理公司祭出新規定。

美國政府每年藉由十二個撥款法案維持運作，若不能在十月一日新財年開始前通過全部十二個撥款法案，國會與總統為避免聯邦政府關門，就必須透過持續決議（ＣＲ）短期撥款。若國會連ＣＲ都過不了，那政府部分機構就會被迫關門。十九日表決時贊成票並未達三分之二的特別程序過關門檻。作為多數黨的共和黨目前在眾院共二百一十九席，但贊成票遠低於此。若廿一日零時一分前無法通過任何法案並送交總統拜登簽字，數十萬名聯邦公務員將放無薪假。

強生與兩黨黨團領袖協商後原本推出達一千五百四十七頁的臨時開支法案，十八日卻因川普以及對共和黨有重要影響力的美國富豪馬斯克反對而遭封殺。

美國新聞周刊十九日報導，川普顯得對馬斯克言聽計從。民主黨陣營及若干前共和黨籍國會議員酸馬斯克是「總統」或「影子總統」。川普政權交接小組則強調，川普才是共和黨的真正領袖。

川普十九日稱讚新版法案暫停國家舉債上限直至二○二七年一月的條款。但新版法案一公布就被民主黨反對，交付全院審查時兩黨激辯，雙方互推責任。