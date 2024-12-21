美中台博弈…川普回歸 威嚇感加劇

美國現在的權力中心在佛州海湖莊園，而非華府白宮，川普雖未就任，但國會不敢違逆旨意，最高法院聽其使喚，根本沒有三權制衡。海湖莊園外，科技大老與外國領袖更是候召聽宣。

持續纏訟 讓媒體噤聲

最令人咋舌的，是川普對付政敵的手段，除他已列名單，宣稱要用司法部與ＦＢＩ報復外，對批評他的媒體提告賠償令其噤聲，對反對他閣員任命的聯邦參議員，則挾群眾威脅逼他們同意。

想告贏媒體，按憲法解釋，必須證實要有「實際惡意」，但川普不管，持續纏訟使媒體的母公司不堪其擾，賠錢了事，上周ＡＢＣ就以一千五百萬美元的賠償，庭外和解川普的誹謗官司。

這件官司的起源是ＡＢＣ主持人史蒂法諾普洛在節目說，川普去年被陪審團認定要為「性侵」女作家卡洛爾負責，但事實上陪審團的認定是川普性虐待，而非性侵，讓川普逮到機會，要求巨額賠償以及ＡＢＣ與史蒂法諾普洛公開道歉。

ＡＢＣ母公司迪士尼做出和解決定後，媒體界譁然，認為這是討好未來白宮主人之舉，但迪士尼也有苦衷，更何況即使打憲法官司，大法官現在也偏向川普。

川普在記者會說，「我必須得做，才能糾正媒體」。他還告媒體民調。選前幾天愛荷華州的「狄蒙紀錄報」發布卓有公信力的謝爾澤公司一項民調，顯示川普在愛州落後民主黨候選人賀錦麗三個百分點，全美當時震驚，因為謝爾澤的民調過去都很準，愛州本來被認定是紅州。結果民調失準，川普認定這是故意干預選舉，將謝爾澤、狄蒙紀錄報及母公司甘尼特報團列為被告，要求巨額賠償。

煽動群眾 恐嚇反對者

媒體與國會是未來制約川普的機構，但現在大部分媒體噤聲，國會也遭川普恐嚇。川普目前提名的閣員，許多人有嚴重問題：國防部長涉性侵、衛生部長不信疫苗，國家情報總監被懷疑遭普亭收買等，不僅民主黨參議員反對，就連共和黨議員也持相當保留，這些共和黨人就成了川普恐嚇對象。川普本來提名的司法部長蓋茨，由於惡名昭彰，參議員群起反對，逼得川普只好撤回另外提人，被認為是美國民主機制尚存的制衡，當防長被提名人赫塞斯又傳出酗酒和性侵，參院反對聲音再起，川普考慮再換人。

目前參院，共和黨僅三席優勢，其中恩斯特是首位退伍女軍人參議員，也是性侵受害者，意見動見觀瞻，她堅持國防部要有明確反性侵的政策，所以第一時間持反對意見。班農等川普身邊的主戰派認為，撤回提名蓋茨已是大挫敗，絕不能再退讓，若少數共和黨籍參議員就能擋下任命，川普顏面何在？川普陣營於是轉為強硬，開啟運用權力與恐嚇的手段。

以副總統范斯為首的護航策略小組，召集文青與ＭＡＧＡ群眾，灌爆恩斯特的社群媒體，她家鄉愛荷華的極右派電台呼籲選民打電話給她的辦公室抗議，甚至準備徵募後年初選時出馬對抗恩斯特的人選。

在排山倒海壓力下，逼恩斯特幾天後就聲明支持，這雖未必代表赫塞斯真能過關，但看在其他共和黨籍參議員眼裡，知道這是殺雞儆猴，若違抗川普意志會有怎樣遭遇。

抖音執行長周受資16日在海湖莊園拜會川普。 美聯社

科技大老 競相捐禮金

川普再登基前，科技高層紛紛到海湖莊園覲見，表示對新總統的「敬意」，就像黑道新教父就位，紛紛上前親吻權戒，宣誓效忠，並奉上賀禮，目前禮金起價一百萬美元，捐給川普就職基金。

其中最爭議的莫過於TikTok執行長周受資，他十六日在海湖莊園會見川普，但TikTok大限在即，美國國會通過要求其中國母公司「字節跳動」須在明年一月十九日前出售持有的TikTok股份。川普不諱言他喜歡TikTok，儘管他曾以行政命令封殺它。

TikTok已聲請最高院進行違憲審查，而最高院在兩人會面後的十八日決定受理，若最高院如其所願，將令人不寒而慄，川普影響力已無遠弗屆掌握最高院。

川普自嘲，「為何我第一任時，人人都要和我作對，現在人人都要做我的朋友？」答案是權力以及其後的威嚇，美國民主已扭曲變形了。