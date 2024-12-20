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金色鳥巢頭沒了！川普頂新髮型亮相 網友吐槽像金正恩

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導
「金色鳥巢頭」是美國總統當選人川普的招牌造型，不過一段廣傳社群媒體的畫面顯示，他本週稍早似乎換了「新髮型」，網友吐槽說看起來像北韓領導人金正恩。 美聯社
「金色鳥巢頭」是美國總統當選人川普的招牌造型，不過一段廣傳社群媒體的畫面顯示，他本週稍早似乎換了「新髮型」，網友吐槽說看起來像北韓領導人金正恩。 美聯社

「金色鳥巢頭」是美國總統當選人川普的招牌造型，不過一段廣傳社群媒體的畫面顯示，他本週稍早似乎換了「新髮型」，網友吐槽說看起來像北韓領導人金正恩

美國國家廣播公司（NBC）報導，川普（Donald Trump）粉絲索拉凱維奇（Michael Solakiewicz）18日上傳這段影音，畫面顯示當時川普在佛羅里達州棕櫚灘的自家高爾夫俱樂部。

川普穿過大廳，身穿白色Polo衫、深藍休閒褲，並頂著他的「新髮型」，手裡還拿著打印MAGA字樣的紅帽，頭髮梳向後腦勺，頭頂微微蓬鬆。

川普向歡呼的群眾打招呼，並詢問在場者大家玩得愉快嗎？還問「大家都是共和黨人嗎？」，現場群眾再次一致歡呼稱是。

不過他們並未談論川普的「新髮型」，不少人則是透過社群媒體表達他們的看法。有人批評，其中有人說怎麼看起來不討喜。

還有網友說：「如今他看來像個胖老頭」、「他把自己弄得看起來像他的好兄弟金正恩。」

也有人相當讚賞川普的「新髮型」，並說：「我喜歡，川普總是樂於嘗鮮。」

另個網友則是分析，為何川普髮型看起來大不同的原因：「你們喔，他只是帶著帽子打了一輪高爾夫啦，這是帽子壓平頭髮。我掛保證，並非新造型。」

北韓 川普 美國大選 金正恩

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