美軍最高將領有望留任？1對1談話內容曝光 傳川普讚「做得不錯」

美國NBC新聞20日獨家披露，根據2位知情人士說法，候任總統川普與參謀首長聯席會議主席布朗（Charles Q. Brown Jr.）上將14日碰面，可能推遲了川普開除布朗的計畫。

川普與親信幾個月來發誓要立即開除他們視為太過著重於多元化措施的美軍領導人，經常特別提及布朗。但該2位知情人士透露，川普與布朗14日的會面很順利。

根據他們的說法，川普與布朗在本屆西點軍校和海軍官校的美式足球對抗賽「海陸大戰」（Army-Navy Game）第二節時碰面，在西北體育場的貴賓包廂一對一談了大約20分鐘，不只相處融洽，川普也正在「改變他（對布朗）的態度」。目前看來，川普不會馬上開除布朗。

其中一位知情人士表示，布朗「祝賀川普當選，並且明確表示，他已準備好與總統合作」，又指川普「喜歡這樣」。川普隨後告訴同行的某人，談話很順利，而且布朗「做得不錯」。這2位知情人士指出，川普現在更有可能讓布朗留任。

President @realDonaldTrump sits with Gen. Charles Q. Brown Jr., Chairman, Joint Chiefs of Staff 🇺🇸 pic.twitter.com/7A4MuGhGFj — Margo Martin (@margomartin) 2024年12月14日

布朗2023年10月1日就任參謀首長聯席會議主席，可以服役到2027年的4年任期屆滿為止。幾位共和黨國會議員和退役將官一直敦促川普不要開除布朗，因為可能會不利於穩定，並且向軍方成員發出錯誤的訊息，特別是川普欽點的國防部長人選赫塞斯（Pete Hegseth）正為了參議院確認任命而奮鬥。

赫塞斯11月作客播客「Shawn Ryan Show」時表示，布朗必須被開除，「首先，你必須開除參謀首長聯席會議主席」，並指任何將領「參與了任何多元、平等和包容覺醒垃圾（DEI woke s---），都必須走人」。赫塞斯還說，人們應該為了作戰而參軍，「這是我們關心的唯一試金石」。

不過，跟科技億萬富豪、川普盟友馬斯克在SpaceX密切合作的退役空軍上將歐蕭納西（Terrence "TJ" O'Shaughnessy）就是一直主張川普不要開除布朗的人士之一；布朗2018年接替歐蕭納西出任太平洋空軍（PACAF）司令，2人在服役時就相互結識。

前述2位知情人士指出，在赫塞斯提出有爭議的政策、缺乏經驗以及性格引發疑慮之際，布朗將帶來穩定。川普政權交接團隊發言人拒絕公開發表評論；參謀長聯席會議主席的發言人拒絕發表評論。